Google Search aggiunge il filtro "Web" e le AI Overviews

Google ha recentemente introdotto due importanti novità per il suo motore di ricerca: le AI Overviews e un filtro "Web", progettati per semplificare e migliorare l'esperienza di ricerca degli utenti. Le AI Overviews sono riepiloghi di informazioni generati dall'intelligenza artificiale, che sintetizzano dati provenienti da diverse fonti online e forniscono collegamenti diretti alle stesse.

Questa funzione offre una panoramica completa di un argomento ricercato, rendendo più facile ottenere una visione d'insieme senza dover aprire molteplici pagine. Attualmente, le AI Overviews sono disponibili solo per gli utenti statunitensi, ma Google ha pianificato di estendere questa funzionalità ad altri Paesi in futuro.

Questa nuova caratteristica mira a rendere la ricerca più efficiente, risparmiando tempo e fornendo risultati di alta qualità. Tuttavia, Google è consapevole che l'introduzione delle AI Overviews potrebbe non essere apprezzata da tutti. Per questo motivo, ha aggiunto il filtro "Web", una funzione che consente agli utenti di visualizzare solo collegamenti diretti a siti web nei risultati di ricerca.

We’ve launched a new “Web” filter that shows only text-based links, just like you might filter to show other types of results, such as images or videos. The filter appears on the top of the results page alongside other filters or as part of the “More” option, rolling out today… pic.twitter.com/tIUy9LNCy5

