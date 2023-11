Google rinuncia alla Web Environment Integrity API

Gli sviluppatori di Mountain View hanno reso noto che il progetto legato all'implementazione di una Web Environment Integrity API verrà pensionato definitivamente. Tale iniziativa era dedicata a Google Chrome ed era stata fortemente criticata da altri browser vendor, come per esempio Mozilla e Brave. Questo perché venne interpretato da subito come il tentativo di introdurre una forma di DRM per i siti Internet.

Il DRM (Digital Rights Management) è una forma di gestione dei diritti digitali per la tutela di autori ed editori. Esso consiste in una sorta di tracciamento dei contenuti con lo scopo di impedirne impieghi diversi da quelli previsti nelle licenze d'uso. Non sempre i comportamenti vietati sono illegali, per questo motivo Richard Stallman parlò a suo tempo di "Digital Restrictions Management" perché spesso con il DRM vengono introdotte delle vere e proprie limitazioni alla libertà degli utilizzatori.

