Google rilascia Android Studio "Giraffe"

Gli sviluppatori di Mountain View hanno reso disponibile la nuova versione di Android Studio con il nome in codice "Giraffe". Si tratta di un aggiornamento non rivoluzionario che però comprende un'interfaccia utente più semplice ed intuitiva, soprattutto per quanto riguarda la barra degli strumenti principale. Sono state sottoposte a revisione anche le icone è il font di riferimento non è più quello di sistema ma Inter.

Le funzionalità di Android Studio "Giraffe"

"Giraffe" è stato realizzato a partire dalle release 2022.3 dell'IDE di JetBrains e comprende naturalmente anche alcune nuove funzionalità. Tra queste ultime troviamo ad esempio Live Edit, uno strumento che permette di visualizzare i cambiamenti dell'interfaccia di un'applicazione in esecuzione senza la necessità di un nuovo deployment. Come specificato, si tratta di una feature dedicata ai cambiamenti della UI. Non può essere invece utilizzata per altre operazioni come la modifica della gerarchia delle classi o l'inclusione di nuovi metodi. Rimane comunque una soluzioni in grado di alleggerire il workload tramite un notevole risparmio di tempo.

È disponibile anche un debug picker con cui impostare con precisione i valori per lo stato di un'animazione. Nel contempo la Compose Animation Preview è stata migliorata per supportare nuove API come per esempio AnimatedContent e CrossFade .

Kotlin DSL è oggi l'opzione predefinita per la creazione di nuovi progetti. Viene quindi abbandonata Groovy DSL come scelta di default anche se continuerà ad essere un'opzione selezionabile. Kotlin è il linguaggio di riferimento per Android Studio dal 2019 ma è ancora possibile utilizzarlo per programmare applicazioni con C++.

Studio Bot e API

Da notare che, nonostante Android Studio "Giraffe" si basato sui progetti di JetBrains l'assistente intelligente al coding di quest'ultima non è disponibile. L'alternativa proposta è in questo caso Studio Bot (l'AI-powered coding assistant di Google) che però è ancora in fase di anteprima è può essere utilizzato soltanto dall'utenza statunitense.

È infine utile ricordare che dalla fine di agosto 2023 l'ingresso nel catalogo del Google Play Store sarà possibile soltanto ai nuovi titoli che supportano Android 13 con API level 33, mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti la versione minima dovrà essere Android 11 con API level 30.