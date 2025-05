Google rafforza la sicurezza Android: i telefoni rubati saranno inutilizzabili

Nuove soluzioni innovative stanno rendendo gli smartphone più sicuri che mai. Google ha deciso di affrontare con decisione il problema dei furti, introducendo misure che mirano a rendere i telefoni rubati completamente inutilizzabili senza le credenziali originali. Queste nuove funzionalità non solo rafforzano la sicurezza, ma puntano a disincentivare i furti rendendo i dispositivi privi di valore per i malintenzionati.

La Factory Reset Protection diventa inviolabile

Al centro della strategia di Google troviamo il potenziamento della Factory Reset Protection (FRP), una funzione già esistente ma in passato vulnerabile a bypass da parte di criminali esperti. Con Android 15, questa protezione è stata significativamente migliorata, rendendo quasi impossibile l’accesso non autorizzato. Anche nel caso in cui un malintenzionato riesca a effettuare un reset del dispositivo, il telefono rimane bloccato. Senza le credenziali autentiche, non sarà possibile aggiungere un nuovo account Google, installare applicazioni o configurare un nuovo blocco schermo.

Inoltre, una delle principali vulnerabilità sfruttate dai ladri, l’opzione "OEM Unlocking", è stata completamente eliminata. Questo aggiornamento segna un passo decisivo verso un ecosistema più sicuro, dove uno smartphone rubato si trasforma in un semplice oggetto privo di funzionalità.

Le novità previste per Android 16

Guardando al futuro, Google non si ferma. Con il lancio di Android 16, l’azienda ha pianificato ulteriori miglioramenti per la sicurezza. Tra le innovazioni previste, un sistema che obbligherà gli utenti a ripetere il processo di ripristino in caso di tentativi di bypass. Anche in questo caso, sarà richiesta l’autenticazione originale per sbloccare il dispositivo. Senza questa verifica, persino le funzioni telefoniche di base, come effettuare chiamate, resteranno inaccessibili.

Questa strategia punta non solo a proteggere i dati sensibili degli utenti, ma anche a ridurre drasticamente il mercato dei dispositivi rubati. Rendendo gli smartphone inutilizzabili senza le credenziali originali, Google intende azzerare il valore di mercato dei dispositivi sottratti, colpendo direttamente il cuore del fenomeno.

Un ecosistema digitale più sicuro

Queste nuove misure rappresentano un impegno concreto di Google per garantire un ambiente digitale più protetto. Gli aggiornamenti introdotti con Android 15 e quelli previsti con Android 16 mirano a trasformare gli smartphone Android in dispositivi inviolabili, offrendo maggiore tranquillità agli utenti e frustrando i tentativi dei malintenzionati.