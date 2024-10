Google potenzia la scheda Shopping con l'intelligenza artificiale

Dopo aver portato l'intelligenza artificiale generativa nella Ricerca nel 2023, Google sta potenziando la sua scheda Shopping con la stessa tecnologia. Recentemente, l'azienda ha annunciato che utilizzerà l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti ad acquistare prodotti in base a ciò che stanno cercando. L’azienda ha anche lanciato un nuovo feed scorrevole di prodotti personalizzati e acquistabili. Adesso, quando gli utenti cercheranno un prodotto su Google, la pagina dei risultati includerà un briefing AI con consigli personalizzati. Ad esempio, se si cerca "giacca invernale da uomo per Seattle", verrà visualizzato un riepilogo con informazioni che Google pensa si dovrebbero sapere prima di acquistare una nuova giacca per quel clima specifico.

Il briefing AI è simile alle Panoramiche AI ​​su Ricerca, che mostrano un'istantanea delle informazioni nella parte superiore della pagina dei risultati. Anche con i nuovi briefing AI per lo shopping, Google riconosce che la funzionalità sperimentale potrebbe non sempre fare le cose per bene. Oltre ai briefing AI, Google utilizza l'AI per mostrare prodotti pertinenti per velocizzare la ricerca. Ogni prodotto che consiglia includerà una breve descrizione del motivo per cui potrebbe essere una buona scelta per l’utente. Ad esempio, Google potrebbe notare che un parka "è realizzato con un guscio di nylon riciclato che può tenerti al caldo a temperature sotto lo zero". Gli utenti possono anche essere più specifici, utilizzando i filtri per vedere risultati più personalizzati. Ad esempio, si potrà cercare qualcosa in una certa taglia o giacche disponibili nelle vicinanze.

Google: come funziona il nuovo feed per lo shopping

Google, nel frattempo, sta utilizzando il nuovo feed personalizzato per lo shopping per far emergere prodotti e video in base alle preferenze dell’utente. Ad esempio, il feed potrebbe consigliare stivali Chelsea, mostrare paia popolari di diversi marchi e una serie di YouTube Shorts che discutono di diversi aspetti da considerare quando si acquista e si sceglie un paio di stivali. Dopo gli stivali Chelsea, gli utenti potrebbero scorrere per vedere consigli su giacche da trekking, elettrodomestici da cucina, borse, ecc.

Il design scorrevole prende spunto dal feed di TikTok, in quanto è progettato per continuare a far emergere contenuti che Google ritiene interessino agli utenti. Dato che TikTok ha accelerato la sua attività TikTok Shop e sta già erodendo il dominio di Google Search, ha senso per il gigante della tecnologia potenziare la sua scheda Shopping, soprattutto ora che TikTok consente agli inserzionisti di indirizzare la sua pagina dei risultati di ricerca. Google afferma di aver abbinato i 45 miliardi di elenchi di prodotti nel suo Shopping Graph con i modelli Gemini per trasformare la scheda Shopping. Le nuove funzionalità verranno implementate negli Stati Uniti nelle prossime settimane e poi nel resto del mondo.