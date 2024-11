Google porta l'AI di Gemini su Android Studio

Google ha introdotto nuove funzionalità AI per Android Studio. Questo con lo scopo di semplificare l'integrazione del modello Gemini nelle applicazioni per il Robottino Verde. Grazie a questa iniziativa gli sviluppatori potranno includere capacità avanzate di AI nei loro progetti. Senza la necessità di gestire infrastrutture complesse a livello di back-end.

Google AI Studio

Il modello Gemini Pro, riconosciuto come il più performante di Big G e accessibile tramite l'API di Gemini, offre funzionalità avanzate per diverse tipologie di task legati testo e immagini. Le operazioni vengono eseguite off-device, cioè nei data center di Google. Per facilitare l'uso dell'LLM l'azienda californiana ha introdotto Google AI Studio, uno strumento web based che permette di prototipare e testare prompt direttamente nel browser Web.

Una ottenuti dei risultati soddisfacenti si potrà esportare il modello sotto forma di codice e utilizzarlo nel proprio linguaggio preferito. Come per esempio Python per l'esecuzione sul backend.

Google AI client SDK per Android

Per le applicazioni sul proprio sistema mobile Mountain View ha sviluppato il Google AI client SDK per Android. Esso incapsula l'API REST di Gemini in un'API per il linguaggio Kotlin. Questo approccio elimina la necessità di interagire direttamente con l'API REST o di implementare un servizio server side per accedere ai modelli Gemini nelle applicazioni Android.

Oltre al modello testuale, Gemini offre un modello multimodale in grado di generare testo da input combinati di testo e immagini e supporta lo streaming per interazioni più rapide. Per semplificare ulteriormente il flusso di lavoro l'ultima anteprima di Android Studio introduce un nuovo template di progetto che guida attraverso i passaggi necessari per utilizzare Gemini Pro. A partire dalla generazione di una chiave API in Google AI Studio.

Gemini Nano per le esecuzioni on-device

Non solo Gemini Pro. Google offre infatti anche un modello più leggero, Gemini Nano, che è eseguibile on-device. Questo consente di creare applicazioni in cui i dati non devono lasciare il dispositivo e garantisce una latenza prevedibile, anche in assenza di connessione di rete.

Gemini Nano è disponibile su dispositivi selezionati tramite AICore. Un nuovo servizio di sistema per Android 14 che ha lo scopo di facilitare l'inclusione dell'AI nelle App Android. Semplificando la gestione dei modelli, il runtime e la sicurezza.