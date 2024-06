Google Play Store: in arrivo "App Auto Open" per le nuove installazioni

Google Play Store potrebbe presto introdurre una nuova funzione che semplifica ulteriormente l'esperienza di installazione delle app. Attualmente, dopo aver scaricato e installato un'app dal Play Store, l'utente ha la possibilità di aprirla subito, disinstallarla o tornare al marketplace per continuare la navigazione.

Tuttavia, un recente teardown dell'APK del Play Store ha rivelato che Google sta lavorando su una funzione chiamata "App Auto Open" che apre automaticamente le app appena installate. Questa innovazione mira a rendere ancora più fluida e immediata l'interazione con le nuove applicazioni.

Con questa nuova funzione, una volta completata l'installazione di un'app, gli utenti vedranno una notifica a banner nella parte superiore dello schermo che li informa dell'avvenuta installazione e li invita ad aprire l'app direttamente. La notifica rimarrà visibile per circa cinque secondi e potrà essere accompagnata da un suono o da una vibrazione, a seconda delle impostazioni del dispositivo. Inoltre, l'utente avrà la possibilità di silenziare la notifica se non desidera essere disturbato.

Sarà una funzione opzionale o predefinita?

Al momento, non è chiaro se l'apertura automatica delle app sarà una funzione opzionale che gli utenti potranno attivare o disattivare a proprio piacimento, oppure se sarà impostata come predefinita con la possibilità di disattivarla manualmente. Tuttavia, il teardown suggerisce che la funzione sarà attivata per impostazione predefinita, con la possibilità di disattivarla nelle impostazioni del Play Store.

L'apertura automatica delle app potrebbe rivelarsi una funzione utile per chi tende a dimenticare di aprire le app dopo averle scaricate. Questo potrebbe migliorare l'accessibilità e l'uso immediato delle nuove applicazioni, rendendo l'esperienza utente più efficiente. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero preferire avere il controllo completo su quando avviare le app appena installate, per evitare di attivare accidentalmente un'app indesiderata o per dedicare un momento a leggere le recensioni e le autorizzazioni richieste prima di aprirla.

Non vi è ancora una data ufficiale per il rilascio di questa nuova funzione del Play Store. Inoltre, il teardown ha rivelato altri indizi su possibili future implementazioni, come la possibilità di scegliere quali app attivare o disattivare per l'apertura automatica o di impostare un periodo di tempo dopo il quale l'app si apre automaticamente.