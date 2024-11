Google Play permetterà di riprendere i download annullati

Google starebbe sviluppando una funzionalità che potrebbe migliorare significativamente l'esperienza del Play Store. Un recente APK teardown riportato dalla redazione di Android Authority ha rivelato accenni a una funzionalità chiamata "Smart Resume". Questa consentirebbe agli utenti di riprendere i download di app e giochi precedentemente annullati. Scoperta nella versione 43.5.26-31 del Play Store, questa funzionalità è progettata per conservare temporaneamente i file scaricati parzialmente. Normalmente, Google Play archivia i dati delle app scaricate in una directory temporanea fino al completamento dell'installazione dell'app o all'annullamento del download. Una volta annullati, questi file vengono immediatamente eliminati. Con Smart Resume, tuttavia, questi file verrebbero conservati fino a 24 ore, dando agli utenti una finestra di un giorno per riprendere i download annullati senza dover ripartire da zero.

Google Play: utenti riceveranno notifiche per riprendere i download

I frammenti di codice suggeriscono che Smart Resume integrerebbe le notifiche per semplificare il processo. Dopo aver annullato un download, gli utenti potrebbero ricevere una notifica con l'opzione di riprenderlo in seguito. Cliccando sulla notifica, il download riprenderebbe probabilmente da dove si era interrotto. Ciò eliminerà la necessità di individuare manualmente l'app o il gioco e di riavviare il processo. Smart Resume potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti con piani dati limitati o per coloro che si trovano in aree con connettività Internet inaffidabile. La funzionalità può conservare file parzialmente scaricati fino a 24 ore, dando agli utenti tutto il tempo necessario per riprendere i download. Tuttavia, gli utenti avranno bisogno di spazio di archiviazione sufficiente sui loro dispositivi per ospitare questi file temporanei.

Sebbene non ci sia una data di rilascio ufficiale per la funzionalità, la scoperta nell'APK del Google Play suggerisce che potrebbe essere implementata presto. Questa funzionalità prosegue gli sforzi di Google per migliorare il Play Store, che tra l’altro ha recentemente introdotto la possibilità di scaricare fino a tre app contemporaneamente.