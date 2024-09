Google Play aprirà automaticamente le app dopo l'installazione

Google potrebbe presto aggiungere una nuova funzionalità al Play Store. Questa consentirebbe di aprire automaticamente l'app al termine dell'installazione. In particolare, questa funzionalità sarà disponibile come un interruttore manuale sul Google Play. Questa funzionalità era stata notata per la prima volta a giugno dalla redazione di Android Authority. Adesso sembra che l’azienda di Mountain View abbia finalmente deciso di introdurla in via ufficiale. La funzionalità aggiunge un nuovo interruttore "Attiva apertura automatica" accanto al pulsante "Apri" nell'elenco dell'app sul Google dopo aver selezionato "Installa". Una volta attivato tale interruttore, la sua descrizione cambia in "Apri automaticamente dopo l'installazione". In questo caso, il Google Play aprirà l'app al termine dell'installazione. Prima che il download raggiunga il 100%, il marketplace di Big G visualizzerà una notifica che indica il tempo rimanente prima che l'app si apra automaticamente.

Il codice relativo alla funzionalità suggerisce che, in ogni caso, verrà visualizzato un timer di 5 secondi. Ciò aiuterà gli utenti a capire quanto tempo ci vorrà perché l'app si apra dopo che è apparsa la notifica. La funzionalità è stata individuata nella versione 42.5.15 del Google Play Store. Ciò suggerisce che non dovrebbe volerci molto prima che questa nuova funzionalità arrivi a tutti gli utenti Android.

Google Play: gli utenti potranno scaricare tre app contemporaneamente

Google ha in serbo anche altre novità in arrivo per il Google Play. Di recente, è stato segnalato che il marketplace di Big G consentirà di scaricare o aggiornare tre app contemporaneamente. In precedenza, questa funzionalità era limitata al download o all'aggiornamento di due app contemporaneamente. Tuttavia, l’azienda di Mountain View avrebbe deciso di aumentato il limite aggiungendo un'altra app. Il Play Store potrebbe presto consentire agli utenti di aggiornare le app caricate lateralmente. Infine, l'azienda ha anche annunciato di recente la fine del suo programma di bug bounty per le app del Play Store, quasi sette anni dopo la sua nascita.