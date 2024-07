Google Play Store: valutazioni delle app più immediate

Il Google Play Store ha recentemente subito numerose modifiche, una delle quali riguarda la visualizzazione delle valutazioni delle app in base al dispositivo utilizzato, come tablet e Chromebook. Attualmente, queste valutazioni sono accessibili solo toccando le icone dedicate ai vari dispositivi, permettendo agli utenti di vedere le recensioni specifiche per il proprio dispositivo. Tuttavia, Google sta lavorando a una nuova funzionalità per rendere ancora più immediata la consultazione delle valutazioni delle app.

Secondo un teardown dell'APK effettuato da AssembleDebug, e riportato da Android Authority, nella versione 41.7.16-31 del Google Play Store è stata individuata una nuova funzionalità che mostra le valutazioni delle app in base ai diversi formati di dispositivo in modo più diretto.

Attualmente, per visualizzare le valutazioni di un'app su un dispositivo specifico, è necessario toccare l'icona dedicata (telefono, Chromebook, tablet, ecc.). Con la nuova modifica, le valutazioni delle app saranno visibili accanto ai pulsanti dei vari dispositivi, eliminando così la necessità di toccare le icone per visualizzare le recensioni relative a un dispositivo specifico.

Un piccolo ma significativo cambiamento

Questo cambiamento, sebbene possa sembrare di piccola entità, rappresenta un miglioramento significativo per l'esperienza utente. Risparmiare qualche tap e qualche secondo può rendere la navigazione nel Play Store più fluida e efficiente. Le valutazioni verranno visualizzate vicino all'icona del dispositivo e, per visualizzare le valutazioni di un altro dispositivo, basterà semplicemente toccare l'icona corrispondente.

È importante notare che questa funzionalità è stata individuata in una versione beta dell'app Play Store e quindi non è ancora disponibile per tutti gli utenti. La scoperta è avvenuta tramite il teardown dell'APK, il che significa che non c'è alcuna certezza che Google decida effettivamente di implementare questa funzionalità in futuro. Google potrebbe optare per eliminare la funzione e mantenere l'attuale sistema di visualizzazione delle valutazioni. Questa nuova funzionalità testimonia l'attenzione di Google all'esperienza utente.