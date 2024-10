Google Pixel Tablet da 11 pollici e con 256GB di memoria in sconto di 120€

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un fantastico tablet Android a un prezzo davvero molto vantaggioso. Sto parlando del mitico Google Pixel Tablet da 11 pollici ora su Amazon a soli 499 euro, invece che 619 euro.

Come puoi vedere c'è dunque uno sconto del 19% che porta il prezzo a terra al più basso di sempre e ti fa risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo e dunque dovrai essere velocissimo per avvalertene. Tra l'altro se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel Tablet: il meglio al minimo storico

Con Google Pixel Tablet puoi fare di tutto senza fare sacrifici. Ha un design molto bello esteticamente e anche maneggevole, grazie a un peso di soli 493 grammi e uno spessore di appena 6,7 mm. Possiede un display LCD straordinario da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 e una luminosità da 500 nit. Ha lo sblocco con l'impronta, 4 altoparlanti integrati per un suono eccellente e la connessione WiFi 6 per Internet veloce.

Monta il potente processore Google Tensor G2 con il coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM che rendono tutto veloce e 256 GB di memoria interna per archiviare quello che desideri senza problemi. Possiede una fotocamera posteriore e anteriore da 8 MP e una super batteria in grado di durare per 12 ore di streaming con ricarica rapidissima. Inoltre con l'intelligenza artificiale di Google puoi fare tantissime cose in modo semplice.

Siamo davvero di fronte a un'ottima promozione e difficilmente durerà a lungo. Quindi sii rapido, vai subito su Amazon e acquista il tuo Google Pixel Tablet da 11 pollici a soli 499 euro, invece che 619 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.