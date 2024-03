Google Pixel Buds in OFFERTA ESCLUSIVA su Amazon: non fartele scappare!

Ascolta i tuoi brani preferiti come mai prima d'ora con le Google Pixel Buds A-Series! Gli auricolari wireless di ultima generazione oggi sono disponibili su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offertona, gli articoli stanno andando a ruba!

Google Pixel Buds A-Series: suono immersivo e autonomia massima

Le Google Pixel Buds A-Series vantano specifiche tecniche all'avanguardia che le rendono un top di gamma nel settore degli auricolari wireless.

Grazie agli altoparlanti con driver dinamici da 12 mm progettati su misura, i Pixel Buds A-Series wireless offrono un suono di altissima qualità. Inoltre l'audio che si adatta al luogo in cui ti trovi: a seconda del rumore dell'ambiente circostante, la funzionalità Suono adattivo regola il volume delle cuffie per te.

Anche le chiamate avranno un audio nitido ovunque ti trovi in quanto i microfoni beamforming si focalizzano sulla tua voce, così la persona con cui stai parlando può sentirti forte e chiaro sempre.

Con questi auricolari potrai sfruttare anche un assistente vocale personale: quando vuoi ascoltare musica, consultare il meteo o farti leggere le notifiche, basta dire "Hey Google" o tenere premuto l'auricolare per parlare con Google.

Grazie al design ergonomico, inserti in 3 taglie e arco stabilizzatore, gli auricolari wireless restano in posizione creando un delicato sigillo per offrire un suono straordinario. La batteria ha un'autonomia pazzesca: hai fino a 5 ore di ascolto (o 2,5 di chiamata) con una ricarica e fino a 24 ore di ascolto con la custodia con funzione di ricarica.

