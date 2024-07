Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro: quasi 400€ DI SCONTO e Amazon impazzisce! Corri a farlo tuo!

Lo senti nell'aria il profumo dei Prime Days Amazon? Qualcosa possiamo assaporarlo già da ora, come ad esempio questo ribasso storico per Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro - che con quasi 400€ di sconto è l'occasione da cogliere al volo!

A soli 995,52€ al posto delle canoniche 1388€, il prezzo include anche le iconiche Pixel Buds Pro.

Qualità senza compromessi

Il Google Pixel 8 Pro si presenta con un design raffinato in Nero Ossidiana, conferendo eleganza e modernità. La costruzione solida e i materiali di alta qualità garantiscono una durabilità nel tempo, mentre il form factor ergonomico offre una presa comoda e sicura. Uno degli elementi distintivi del Pixel 8 Pro è il suo display Super Actua. Questo schermo offre una resa cromatica eccezionale, neri profondi e una luminosità che rende ogni immagine vivida e realistica. Ideale per guardare video, giocare e utilizzare app in modo fluido e senza interruzioni.

Il comparto fotografico del Pixel 8 Pro è di altissimo livello, grazie al teleobiettivo integrato che permette di scattare foto dettagliate anche a distanza. Le funzionalità avanzate di fotografia e video, combinate con l'intelligenza artificiale di Google, consentono di catturare immagini professionali in qualsiasi condizione di luce. Attualmente, il bundle Google Pixel 8 Pro e Pixel Buds Pro è disponibile con uno sconto straordinario di quasi 400€. Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per ottenere uno smartphone di ultima generazione e auricolari wireless di alta qualità ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Sfrutta questa offerta straordinaria e porta la tua esperienza digitale a un livello superiore con il Google Pixel 8 Pro e i Pixel Buds Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.