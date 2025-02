Google: più sicurezza con l'arrivo dell'autenticazione biometrica

Google ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza che rafforza l'autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere meglio gli account degli utenti. A partire dall'aggiornamento 25.02.34 di Google Play Services, disponibile su dispositivi Android, gli utenti dovranno ora completare una verifica biometrica oltre alla consueta conferma di accesso.

Questa novità rende l'accesso agli account Google ancora più sicuro, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro potenziali attacchi. In precedenza, quando si accedeva a un account Google da un nuovo dispositivo, era sufficiente toccare un pulsante sullo smartphone per confermare l'accesso.

Con la nuova modalità, dopo aver dato il via alla richiesta di accesso, sarà necessario completare una verifica biometrica utilizzando l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o il PIN del dispositivo. Questo rende estremamente difficile per un malintenzionato accedere al tuo account, anche nel caso in cui riuscisse a ottenere il tuo smartphone e ricevere la notifica di accesso.

Un'innovazione molto rilevante

Questa innovazione è di particolare rilevanza per la sicurezza degli account online. L'autenticazione a due fattori è già uno strumento molto efficace, ma l'introduzione della verifica biometrica la rende ancora più sicura. Infatti, anche se qualcuno dovesse scoprire la tua password, non potrebbe comunque accedere al tuo account senza avere il tuo dispositivo e completare la verifica biometrica, aggiungendo un ulteriore ostacolo.

I vantaggi di questa nuova funzionalità sono evidenti. Oltre a un aumento significativo della protezione contro gli hacker, l’autenticazione biometrica rende anche l'accesso più comodo e veloce. L’utilizzo di un’impronta digitale o del riconoscimento facciale permette di completare il processo di autenticazione in modo semplice e rapido. Inoltre, la misura si integra perfettamente con altre funzioni di sicurezza già esistenti su Android, come il blocco dello schermo tramite biometria.

Su dispositivi iOS, gli utenti possono configurare l'autenticazione biometrica direttamente attraverso l'app Google o Gmail per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Oltre alla verifica biometrica, Google offre anche altre opzioni di sicurezza, come le chiavi fisiche e le app di autenticazione, consentendo agli utenti di scegliere il metodo che ritengono più sicuro.