Google Pay: 3 nuove funzioni per maggiore praticità e sicurezza

Google Pay sta introducendo tre nuove funzioni mirate a migliorare l'esperienza di acquisto online degli utenti, rendendola più semplice, sicura e vantaggiosa. Innanzitutto, la visualizzazione dei vantaggi della carta alla cassa consente agli utenti di vedere automaticamente i benefici legati alla propria carta di credito o di debito al momento del checkout online. Questo include sconti, cashback e altri vantaggi associati alla carta, aiutando gli utenti a prendere decisioni di acquisto più informate.

In secondo luogo, Google Pay supporta ora l'autenticazione biometrica per completare automaticamente i dati della carta durante il checkout online su Chrome e dispositivi Android. Gli utenti possono utilizzare l'impronta digitale, il riconoscimento facciale o il PIN del dispositivo per confermare la transazione. Questo non solo semplifica il processo di pagamento, ma aumenta anche la sicurezza delle transazioni online.

Vantaggi della carta, autenticazione biometrica e... "Compra ora, pago dopo"

Infine, l'opzione "Compra ora, paga dopo" di Google Pay è stata estesa ad un maggior numero di siti web e app Android negli Stati Uniti. Questo permette agli utenti di acquistare un articolo online e di dividerne il costo in rate mensili, offrendo una maggiore flessibilità nei pagamenti. Durante il checkout, gli utenti possono scegliere tra diversi fornitori di servizi finanziari per gestire il pagamento rateizzato, collegando un conto esistente o creandone uno nuovo.

Con questi nuovi aggiornamenti, Google Pay si impegna a semplificare e velocizzare il processo di pagamento online, offrendo agli utenti maggiore sicurezza, trasparenza e flessibilità. Le nuove funzioni rappresentano passi importanti per migliorare l'esperienza complessiva di acquisto online e per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più digitale. Attualmente disponibili negli Stati Uniti, si prevede un'implementazione graduale in altri paesi in futuro. Per ulteriori informazioni su Google Pay e sulle sue funzioni, è possibile consultare il sito web ufficiale di Google Pay.