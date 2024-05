Google Password Manager: arriva la condivisione in famiglia

Google ha finalmente lanciato la tanto attesa funzione di condivisione delle password per Google Password Manager, consentendo agli utenti di condividere in modo sicuro le credenziali con i membri del proprio gruppo familiare. Questa nuova caratteristica, integrata sia su dispositivi mobili che su desktop, offre numerosi vantaggi in termini di comodità e sicurezza.

Il funzionamento della condivisione delle password è semplice ed intuitivo. Gli utenti possono selezionare le password salvate nell'elenco di Google Password Manager e attivare l'opzione di condivisione. La password verrà quindi copiata negli account Google Password Manager dei membri del gruppo familiare selezionati, consentendo loro di utilizzarla come se fosse la propria.

La condivisione delle password offre anche un notevole miglioramento in termini di sicurezza. Invece di condividere le password in modo non sicuro tramite messaggi di testo o e-mail, la funzione le memorizza in modo sicuro all'interno dell'ecosistema Google, proteggendole da accessi non autorizzati.

Google Password Manager: la condivisione è sicura, comoda e pratica

Inoltre, gli utenti hanno il controllo granulare sulla condivisione delle password, potendo scegliere con chi condividerle e revocare l'accesso in qualsiasi momento. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare.

Al momento, la condivisione delle password è limitata ai membri del gruppo familiare Google e la funzione non è ancora disponibile nella versione stabile di Chrome su desktop, ma dovrebbe arrivare a breve. L'introduzione della condivisione delle password in Google Password Manager rappresenta un significativo miglioramento per gli utenti che gestiscono account condivisi con la famiglia.

La funzione offre un modo comodo e sicuro per condividere le credenziali, semplificando la gestione degli accessi digitali e offrendo un maggior livello di sicurezza. Dite addio, dunque, al fastidioso scambio continuo di informazioni in relazione proprio alle password di abbonamenti, account, servizi e chi più ne ha più ne metta.