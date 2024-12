Google: nuovi modelli AI possono identificare le emozioni

Google ha rilasciato una nuova funzionalità chiamata “Expressive Caption” che perfezionerà sempre più i sottotitoli su Android. Questa novità va oltre la semplice visualizzazione delle parole pronunciate dalle persone. Infatti, cattura effettivamente il modo in cui vengono pronunciate. Le “didascalie espressive” analizzano elementi come il tono di voce, il volume e persino i suoni di sottofondo per offrire una comprensione completa di ciò che sta accadendo. Ciò è particolarmente utile per i video live e i post sui social media, in cui le didascalie sono spesso mancanti o non molto accurate. Una delle cose più interessanti delle nuove Expressive Captions è il modo in cui usa le lettere maiuscole per mostrare emozioni forti. Se un amico manda un messaggio di auguri e grida "BUON COMPLEANNO!" l’utente vedrà quelle parole in maiuscolo nelle didascalie.

Google: “Expressive Captions” migliora l’esperienza di chi guarda video senza ascoltare

La funzione può anche cogliere cose come sospiri, sussulti e persino applausi o esultanze in sottofondo, dando all’utente un senso migliore dell'intera scena. Le “Expressive Captions” sono integrate direttamente negli ultimi telefoni Android e funzionano con praticamente qualsiasi app in cui si possono guardare video. La parte migliore è che questi sottotitoli funzionano all'istante, anche in modalità offline. Google afferma che per creare questa funzionalità, i team di Android e Google DeepMind hanno lavorato insieme per capire come le persone guardano i video senza audio. Questa speciale tecnologia AI non solo cattura le parole, ma le trasforma anche in didascalie che mostrano emozioni e includono vari suoni extra.

Si tratta di un grande passo avanti per garantire che tutti possano guardare dei video online, indipendentemente da quanto bene possano sentire. Essere in grado di vedere l'emozione e sentire i suoni di sottofondo attraverso i sottotitoli renderebbe la visione di video in luoghi rumorosi un’esperienza migliore. La funzionalità è già disponibile per qualsiasi device con Android 14 e versioni successive e che ha la funzionalità Live Caption attivata. Sfortunatamente, attualmente sarà disponibile solo negli Stati Uniti in inglese. Tuttavia, in futuro potrebbe arrivare anche in Italia.