Google Nest: telecamere includeranno funzionalità AI di Gemini

Google ha annunciato che inizierà a distribuire nuove funzionalità AI basate su Gemini per alcune videocamere Nest la prossima settimana. Ad agosto, Big G ha anticipato le funzionalità AI, come le descrizioni AI e le funzionalità di ricerca intelligente della cronologia delle videocamere Nest. Gli utenti delle videocamere Google Nest riceveranno adesso descrizioni dettagliate come "il cane sta scavando in giardino" invece della tipica etichetta "animale o attività rilevata". D'altro canto, la ricerca più intelligente della cronologia della videocamera Google Nest consente agli utenti di porre domande alle proprie videocamere utilizzando il linguaggio naturale. Ad esempio, gli utenti possono chiedere "È stato consegnato un pacco oggi?" oppure "Il cane è andato in giardino a giocare?".

Google Nest: anche le videocamere configurate in Home possono usare l’AI

In particolare, queste funzionalità sono disponibili solo come funzionalità di attivazione per gli abbonati a Nest Aware Plus e supportano l'inglese americano. Inoltre, anche le videocamere Nest configurate nell'app Google Home saranno in grado di utilizzare queste funzionalità. Big G ha anche descritto una nuova funzionalità di automazione "Aiutami a creare" nell'app Google Home. Ciò consentirà agli utenti di creare un'automazione semplicemente descrivendola in linguaggio naturale. Ad esempio, puoi chiedere all'app di "Ricordarsi di chiudere a chiave la notte", "Impostare allenamenti mattutini" o "Ricordarmi di portare fuori la spazzatura". Questa funzionalità di automazione, basata su Gemini AI, elimina la necessità di usare passaggi complicati per effettuare un’attività.

L'app Google Home darà anche alcuni suggerimenti basati sui dispositivi smart home in casa e su come usarli. La funzionalità inizierà a essere implementata più avanti quest'anno e sarà inizialmente disponibile sull'app Google Home per Android. Ma non è tutto. Google raggrupperà anche funzionalità come l'estensione Google Home per l'app Gemini, il feed Google Nest e Cam Doorbell sul Pixel Watch, controlli multimediali migliorati e molto altro.