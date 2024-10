Google Messaggi potrebbe includere foto profilo personalizzate

Big G ha lavorato a diverse nuove funzionalità per l'app Google Messaggi. Com’è stato notato in precedenza, l'app potrebbe ricevere un aggiornamento Wear OS che consentirà agli utenti di inviare messaggi RCS tramite i loro smartwatch. Inoltre, è stato scoperto che Messages su Android presto filtrerà i messaggi in base alla loro provenienza. Ora, Google sta lavorando a una nuova funzionalità che renderà più semplice personalizzare i propri contatti. Attualmente, Google Messaggi non consente agli utenti di aggiungere un'immagine di profilo personalizzata ai propri contatti. L'app obbliga tutti a vedere la foto dell'account Google quando il contatto viene aggiunto tramite i loro numeri di telefono. Fortunatamente, è stata individuata una nuova funzionalità in fase di sviluppo che consentirà agli utenti di Google Messages di impostare immagini di profilo personalizzate per i propri contatti.

Google Messaggi: come inserire una foto profilo personalizzata

In particolare, la nuova funzionalità è stata individuata nell'app Google Messages (versione messages.android_20241018_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic). Questa consente di scegliere tra l'immagine dell'account Google del contatto o di aggiungere un'immagine locale/personalizzata. Come ricordato da Android Authority, l'utente X LinkofHyrule89 ha condiviso un'immagine della funzionalità in azione. Secondo quanto mostrato, è sufficiente toccare l'immagine del profilo del contatto e poi scorrere per passare da una foto dell'account Google a una memorizzata localmente. Se si desidera aggiungere una nuova immagine, è possibile scegliere l'opzione "Gestisci nell'app Contatti".

Questa funzionalità aggiunge un po' di personalizzazione all'app Google Messaggi su Android, a cui mancava un'esperienza di questo tipo. Tale novità potrebbe anche tornare utile per quei contatti che non hanno impostato un'immagine dell'account Google. In precedenza, è stato anche notato che l’applicazione dedicata ai messaggi di Google potrebbe aggiungere più opzioni per la sezione del profilo. In futuro gli utenti potranno avere più controllo su tale sezione. Ad esempio, potranno scegliere chi può vedere l’immagine del profilo o il nome. Attualmente non è chiaro quando Big G introdurrà tale novità, ma è possibile che possa già avvenire nei prossimi mesi.