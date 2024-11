Google Messaggi permetterà di scegliere la risoluzione delle foto

Google Messaggi starebbe lavorando a un sacco di nuove funzionalità volte a migliorare l'esperienza degli utenti. Innanzitutto, l'app sta prendendo una funzionalità, simile a WhatsApp, che consente agli utenti di scegliere la risoluzione delle foto prima di inviarle. Gli utenti di WhatsApp possono infatti selezionare la qualità standard o alta. Scegliendo "standard" si invia un'immagine o un video di bassa qualità al mittente. Tuttavia, l’immagine si invierà più infretta e si risparmia anche sulla connessione dati. D'altro canto, scegliendo "alta qualità" si invia l'immagine o il video senza compressione, ma ci vogliono più tempo e più dati per inviare. Nell'app beta di Google Messages per Android (versione messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic), il team di Android Authority ha individuato le icone "HD" e "HD+" nel Photo Picker. Quest’ultimo ora mostra due opzioni: Ottimizzato per chat (invia più velocemente con qualità ridotta) e Qualità originale (invia senza modifiche alla qualità, utilizza più dati).

Google Messaggi: in arrivo anche l’opzione Sensitive Content Warnings

L'app di messaggistica su Android sta anche testando una funzionalità di sicurezza che proteggerà gli utenti dalle immagini di nudo. Google ha recentemente annunciato la funzionalità "Sensitive Content Warnings" che darà più controllo agli utenti che supervisionano e inviano immagini di nudo. Tale opzione sfoca automaticamente le immagini contenenti nudità. Adesso, un teardown dell'app Google Messaggi (versione messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic) ha rivelato alcune stringhe che evidenziano il funzionamento di Sensitive Content Warnings. Un esempio di testo mostrato nelle stringhe è: “Take care when sharing images that may contain nudity. The person in this photo may not have agreed to share it with others. Once you share this, others can save or share it without you knowing. If you feel pressured, consider talking to or %1$s someone you trust. Keep in mind. You're seeing this because sensitive content warnings are on. Learn more in %1$s”.

In base al codice, non solo il destinatario, ma anche il mittente di immagini di nudo riceveranno avvisi di contenuti sensibili con promemoria come "La persona in questa foto potrebbe non aver accettato di condividerla con altri" e "Stai vedendo questo perché sono attivi gli avvisi di contenuti sensibili". Sia il mittente che il destinatario avranno la possibilità di scegliere se vogliono vedere o meno l'immagine. Inoltre, sono presenti anche opzioni per bloccare il numero o eliminare il messaggio. Si prevede che la funzionalità "Avviso sui contenuti sensibili" e l'opzione per scegliere la risoluzione delle foto verranno introdotte in un futuro aggiornamento dell'app.