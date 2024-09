Google Meet: "Prendi appunti con Gemini" in arrivo su mobile

Il mese scorso, Google Meet sul web ha ottenuto una nuova funzionalità chiamata "Prendi appunti per me", basata su Gemini. Questa funzionalità non solo trascrive, ma riassume anche riunioni e discussioni in tempo reale. In questo modo fornisce note dettagliate oltre alla conversione da testo a voce delle tue riunioni. Attualmente, la funzionalità è disponibile solo sulla versione web di Google Meet. Tuttavia, sembra che Google stia lavorando per portare questa funzionalità AI basata su Gemini anche sui telefoni cellulari. Secondo un post APK Teardown, sono state individuate più stringhe di codice relative a "Prendi appunti per me" o "Prendi appunti con Gemini" nell'app Gmail per Android versione 2024.09.08.673958928.Release.

Tra i codici trovati vi sono ad esempio “Continua a prendere appunti”, “Prendi appunti con Gemini”, “Un nuovo documento verrà creato e salvato nel Drive di {OWNER_NAME}”, “Fornisce un riepilogo della conversazione della riunione supportato da una trascrizione. Dopo la riunione, le note verranno aggiunte al documento delle note della riunione”, “Al momento, Gemini può prendere appunti solo in inglese”, “Gemini sta prendendo appunti”, “Smetti di prendere appunti”, ecc.

Google Meet: le possibili funzionalità AI su mobile

Sembra che la funzionalità "prendi appunti con Gemini" di Google Meet su dispositivi mobili funzionerà in modo simile alla versione web. Come segnalato da Android Authority, si prevede che Google Meet su dispositivi mobili trascriverà automaticamente la riunione. Inoltre, creerà una trascrizione completa e la aggiungerà alle note della riunione condivise. La funzionalità potrebbe anche integrarsi con Google Calendar e Google Drive, semplificando il salvataggio e la condivisione delle note. Durante le conversazioni, Google Meet potrebbe avvisare l'utente con un messaggio "Gemini sta prendendo appunti", ecc. Per ora, la funzionalità "prendi appunti con Gemini" di Google Meet supporterà solo l'inglese, con il probabile supporto di altre lingue in futuro.