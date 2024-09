Gemini Live: chat vocale disponibile a tutti gli utenti Android

Google ha annunciato di aver reso la modalità di chat vocale di Gemini Live gratuita per tutti gli utenti Android. Tale funzionalità consente agli utenti di effettuare conversazioni in linguaggio naturale con l'assistente AI, in modo molto simile a come avviene già con la chat vocale di ChatGPT. L’azienda di Mountain View ha lanciato tale funzionalità di Gemini Live un mese dopo che questa era stata mostrata all’evento di presentazione della serie Pixel 9. Inizialmente, questa novità era disponibile solo per gli abbonati del livello Gemini Advanced. Tuttavia, Google ha finalmente deciso di aprire la chat vocale a un pubblico molto più ampio.

Gemini Live: come usare la funzionalità di chat vocale

Tutto ciò che gli utenti Android devono fare per provare la nuova opzione vocale è selezionare l'icona a forma di onda situata nell'angolo in basso a destra dell'app Gemini (o della sovrapposizione). Ciò attiverà il microfono in modo che le domande possano essere poste ad alta voce. Una volta attivato, Gemini Live si aprirà in modalità a schermo intero, con i pulsanti "Hold" e "End" in basso. Come accennato, la conversazione sembra davvero “naturale”, poiché gli utenti possono interrompere ciò che l'IA sta dicendo con nuove informazioni o indicazioni. Inoltre, la chat vocale di Gemini Live può essere abilitata per fornire più scelte vocali per l'assistente. Ciò renderà il tono e la personalità dell'assistente più attraenti per i riferimenti labiali di un utente.

Al momento, l'azienda ha affermato che Gemini Live è disponibile solo in inglese, ma Google promette che in futuro verranno introdotte anche altre lingue. Oltre Android, il supporto per Gemini Live arriverà presto anche su iOS. Bisogna comunque ricordare che la funzionalità non si integra ancora con le estensioni Gemini, che forniscono accesso ad altri servizi Google come Gmail e YouTube Music. Tuttavia, si prevede che questa capacità verrà introdotta nei prossimi mesi.