Google Meet migliora la modalità picture-in-picture su Desktop

Google Meet ha introdotto un'importante novità per semplificare l'utilizzo della modalità picture-in-picture (PiP) su desktop. Grazie a questa nuova funzionalità, la modalità PiP si attiva automaticamente ogni volta che si cambia scheda durante una riunione, senza che sia più necessario attivarla manualmente.

Questa modifica rende l'esperienza di utilizzo di Google Meet più fluida, permettendo agli utenti di mantenere sempre visibile la riunione mentre svolgono altre attività, come prendere appunti o controllare documenti senza interrompere il flusso della conversazione.

In precedenza, per abilitare la modalità PiP era necessario eseguire l'operazione manualmente. Con questa nuova funzione automatica, l'accesso diventa molto più semplice, eliminando passaggi aggiuntivi e migliorando la produttività degli utenti che lavorano su più schede o applicazioni contemporaneamente.

I tempi di rilascio divisi per Rapid Release e Scheduled Release: ecco quanto ci vorrà

Questa funzionalità è attualmente in fase di rilascio graduale. I domini Rapid Release stanno già ricevendo l'aggiornamento, mentre per i domini Scheduled Release l'implementazione è prevista a partire dal 10 settembre. Google stima che il rollout completo possa richiedere fino a 15 giorni e che la nuova modalità PiP sarà disponibile sia per gli account personali che per quelli aziendali.

È importante notare che la funzione è utilizzabile esclusivamente su Chrome per desktop. Tuttavia, se un utente preferisce non utilizzare la modalità picture-in-picture automatica, è possibile disattivarla attraverso le impostazioni del browser. Questo consente una maggiore personalizzazione dell'esperienza di navigazione, lasciando all'utente la scelta su come gestire le finestre durante una riunione.

La nuova attivazione automatica della modalità picture-in-picture su Google Meet rappresenta un significativo passo avanti nell'ottimizzazione dell'esperienza utente durante le videoconferenze. Con questa miglioria, Google Meet diventa ancora più versatile, consentendo una gestione delle riunioni online più agevole e flessibile, senza distrazioni e con una maggiore attenzione alle attività parallele svolte durante la riunione.