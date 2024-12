Google Maps introduce i report sugli incidenti di Waze

L’app Google Maps sta ora iniziando a mostrare le segnalazioni sugli incidenti di Waze durante la navigazione. Inoltre, ha incluso la possibilità per gli utenti di contribuire a tali report confermando le condizioni stradali nell'app tramite prompt. L’azienda di Mountain View ha annunciato a luglio che entrambe le app avrebbero incrociato più dati. Le informazioni provenienti da Waze che verranno incluse su Maps riguardano ad esempio chiusure stradali, lavori stradali, autovelox e presenza della polizia lungo il percorso. Come riportato da 9to5Google e Android Authority, durante il weekend, l’utente di Truckin_18 di Reddit ha condiviso uno screenshot di un prompt che mostrava "Polizia segnalata più avanti" in base alle segnalazioni dei conducenti di Waze. Come per altre notifiche di incidenti in Maps, gli utenti possono quindi aggiornare il report per confermare se le segnalazioni sono ancora valide.

Google Maps: in futuro sempre più dati saranno condivisi tra le due app

Waze ha spiegato in dettaglio come "Google Maps farà emergere i report dei nostri conducenti con attribuzione a Waze direttamente nell'app", a partire dagli avvisi della polizia. In futuro, "saranno condivisi e attribuiti a Waze altri tipi di dati". Come riportato dall’azienda “Siamo entusiasti che più conducenti vedano i report provenienti da Waze. Ciò non sarebbe possibile senza la nostra partnership con Geo, con cui puntiamo a fornire i dati cartografici più completi a tutti i conducenti tramite lo scambio di dati bidirezionale (come KoiFish)”.

Quella su Reddit è la prima segnalazione di un utente che è in grado di sfruttare questa funzionalità, ma probabilmente non sarà l'ultima. Quando Google ha annunciato la funzionalità, il project manager del gruppo, Can Comertoglu, aveva dichiarato che, nonostante la fusione dei team dietro Maps e Waze, le app avrebbero continuato a funzionare separatamente, poiché gli oltre 500.000 collaboratori di Waze "preferiscono alcune delle cose che Waze fa rispetto a Google Maps, e sappiamo che è vero anche il contrario". Adesso le cose sembrano essere cambiate. Tuttavia, per saperne di più su questa nuova integrazione bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte di Google.