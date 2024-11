Google Lens aiuterà a decidere cosa acquistare in negozio

Big G sta introducendo una funzionalità in Google Lens che mira a fornire agli utenti maggiori informazioni sui prodotti quando fanno acquisti nei negozi fisici. Gli utenti Android e iOS negli Stati Uniti possono ora usare l'app Google per scattare una foto di un articolo sugli scaffali dei negozi e usare Lens per ottenere informazioni dettagliate sul prodotto. Oltre a ciò, l’AI fornirà anche recensioni, confronti di scorte e prezzi per rivenditori online e nelle vicinanze e prodotti simili disponibili nello stesso negozio.

Google Lens: per usare la funzionalità sarà necessario condividere la posizione

Google afferma che la funzionalità è stata sviluppata grazie a "importanti progressi nella nostra tecnologia di riconoscimento delle immagini AI". Inoltre, richiede agli utenti di condividere i propri dati sulla posizione con l'app. Ciò perché l’applicazione riesce a capire in quale negozio si trova l'utente proprio in base alla sua posizione. Prodotti di bellezza, giocattoli e prodotti elettrici sono supportati al lancio nei negozi che condividono i propri dati di inventario con Google. Tra questi vi sono anche Walmart e Amazon. Come afferma Lilian Rincon, VP of Consumer Shopping Product di Google nell'annuncio: "Il 72% degli americani afferma di usare lo smartphone mentre fa shopping in negozio. Più della metà afferma di aver lasciato un negozio a mani vuote perché non si sentiva abbastanza sicuro di acquistare. Questa nuova funzionalità può fornire agli acquirenti le informazioni e la sicurezza di cui hanno bisogno per prendere una decisione sul posto".

Questo annuncio arriva dopo che Google ha introdotto una funzionalità simile che consente di cercare articoli e controllare la disponibilità delle scorte su Google Maps. Il gigante della ricerca sta anche espandendo le sue opzioni di pagamento differito in Google Pay, con Afterpay ora disponibile e Klarna "in arrivo". Per quanto riguarda la nuova funzionalità di Google Lens, attualmente non è disponibile in Europa. Se il feedback degli utenti statunitensi dovesse risultare positivo, è possibile che l’azienda di Mountain View introduca tale novità oltreoceano già nel 2025.