Google lancia Pixel VIP: nuove funzioni per rafforzare i legami personali

Un aggiornamento è stato rilasciato da Google per gli utenti di Google Pixel negli Stati Uniti. La novità, denominata Pixel VIP, introduce una gestione avanzata dei contatti prioritari, integrata direttamente nel sistema operativo Android 15, senza necessità di scaricare un’app separata. Questo aggiornamento si distingue per le sue funzionalità intuitive e mirate a migliorare la comunicazione con i contatti più importanti.

Le caratteristiche di Pixel VIP

La nuova funzione non è un’app autonoma, ma rappresenta un’evoluzione del sistema di contatti preferiti già presente nei dispositivi Android. La principale innovazione è la possibilità di contrassegnare i contatti prioritari con un’icona a forma di cuore blu, identificandoli come contatti VIP. Questa etichetta consente loro di bypassare la modalità “Non disturbare”, garantendo la reperibilità anche durante i momenti di silenzio programmato.

Un ulteriore valore aggiunto è il widget dedicato per la schermata home, che offre un accesso rapido ai contatti prioritari. Selezionando un contatto VIP, l’utente può visualizzare un’interfaccia completa che include la foto del profilo, opzioni di comunicazione rapida (chiamate, SMS, WhatsApp), promemoria per i compleanni, storico delle interazioni e persino informazioni sulla posizione geografica con dettagli sul meteo e il fuso orario.

Funzionalità avanzate e personalizzazione

Pixel VIP introduce anche strumenti di personalizzazione avanzati. È possibile aggiungere annotazioni personali ai contatti direttamente nell’app Contatti, una funzione che ricorda le note di Google Keep, ma integrata in modo nativo. Inoltre, una sezione dedicata suggerisce attività da svolgere insieme ai contatti VIP, basandosi su interessi condivisi e promuovendo momenti significativi.

Distribuzione e prospettive future

Attualmente, Pixel VIP è disponibile sui dispositivi Pixel con Android 15 e l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025. Tuttavia, la funzione non è ancora inclusa nella versione beta QPR1 di Android 16. Il servizio, identificato dal pacchetto software “com.google.android.apps.pixel.relationships”, rappresenta un’evoluzione di una funzionalità precedentemente testata come “besties”.

Google potrebbe rendere questa caratteristica un’esclusiva per i dispositivi Pixel, seguendo una strategia già applicata con altre funzionalità Google, come le capacità avanzate della fotocamera e la trascrizione in tempo reale. Questo approccio mira a rafforzare il valore aggiunto della gamma Pixel, rendendola sempre più distintiva nel panorama degli smartphone.