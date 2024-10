Google lancerà l’agente AI “Jarvis” che funzionerà in Chrome

A I/O 2024 a maggio, Google ha fornito due esempi di esperienze di agenti a cui gli utenti avrebbero avuto accesso tramite Gemini. L’azienda di Mountain View potrebbe presto condividere di più sugli agenti che funzionano in Chrome e sono alimentati da Gemini 2.0 con Project Jarvis. Secondo la redazione del sito The Information, Google sta "sviluppando un'intelligenza artificiale che prende il controllo del browser web di una persona per completare attività come raccogliere ricerche, acquistare un prodotto o prenotare un volo". "Project Jarvis" — un omaggio a J.A.R.V.I.S. di Iron Man — funzionerebbe in Google Chrome ed è una funzionalità rivolta agli utenti (piuttosto che alle aziende).

Google: come funzionerà il nuovo Jarvis

Basato su una futura versione di Gemini di Google, Jarvis funziona presumibilmente solo con un browser web (è ottimizzato specificamente per Chrome). Lo strumento è finalizzato ad aiutare le persone ad "automatizzare le attività quotidiane basate sul web". Come riporta ancora The Information, ciò può avvenire tramite l'acquisizione e l'interpretazione di screenshot, cliccando sui pulsanti o inserendo testo. Nel suo stato attuale, l’agente impiega apparentemente "alcuni secondi" tra un'azione e l'altra.

Le più grandi aziende di intelligenza artificiale stanno tutte lavorando su modelli capaci di attività simili. Ad esempio, Copilot Vision di Microsoft permetterà di parlare con l’AI delle pagine web che si stanno visualizzando. Apple Intelligence dovrebbe essere consapevole di cosa c'è sullo schermo e fare cose per l’utente su più app (in futuro). Anthropic ha lanciato un aggiornamento beta di Claude "macchinoso e soggetto a errori" che può usare un computer al posto dell’utente. Infine, OpenAI starebbe lavorando ad un modello molto simile. The Information avverte che il piano di Google di mostrare Jarvis a dicembre è soggetto a modifiche. L'azienda starebbe valutando di rilasciarlo a un piccolo numero di tester per trovare e aiutare l'azienda a risolvere i bug.