Google Keep potrebbe diventare presto un'app di sistema Android

Google Keep è una delle app più comunemente utilizzate sull'intera piattaforma Android. Finora, si trattava soltanto di un'app gratuita preinstallata sulla maggior parte dei telefoni Android, ma non era un'app essenziale. Infatti, questa poteva essere tranquillamente disinstallata come si fa con una normale app terza. A quanto pare, l’azienda di Mountain View ha in mente altri piani per quest’app di note. Infatti, l'ultima versione beta di Android 16 mostra che Google Keep è stata aggiornata ad app di sistema. Ciò significa che ora è fondamentale per il sistema operativo. Chiunque effettui l'aggiornamento a questa versione del sistema operativo non sarà più in grado di disinstallare l'app a meno che non abbia accesso root.

Google Keep: app potrebbe svolgere un ruolo principale, con nuove funzionalità

Google ha integrato Keep con la sua funzionalità Tasks ad aprile dopo che gli aggiornamenti dell'anno scorso hanno interrotto la tendenza a ignorare questa app di note. Ora, all'improvviso, Big G ha deciso di considerarla una funzionalità fondamentale per il sistema operativo Android, al pari di Telefono, Contatti e Google Play. Naturalmente, ci si aspetta che Google Keep svolgerà un ruolo più centrale in Android 16, includendo funzionalità più potenti. Altrimenti non si spiegherebbe la recente promozione ad app di sistema. L’app potrebbe ottenere l'accesso alle funzioni principali e riuscire a svolgere attività più complesse, ma al momento non è dato sapere se ciò si realizzerà oppure no.

Questa modifica non è ancora in atto. Gli utenti che utilizzano Android 15 o versioni precedenti, Google Keep può ancora essere disinstallato. Chiunque utilizzi Android 16 Developer Preview 2, tuttavia, vedrà che ciò non sarà più possibile. Ad oggi Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questo cambiamento. Tuttavia, trattandosi ancora di una modifica alla versione di anteprima del sistema, è anche possibile che Big G cambi idea all’ultimo minuto e tutto rimanga così com’è. Per saperlo bisognerà attendere l’arrivo della versione stabile di Android 16.