Google investe 20 milioni per l’AI applicata alla ricerca scientifica

Google, tramite la sua divisione filantropica Google.org, ha annunciato un investimento di 20 milioni di dollari per supportare organizzazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale al servizio della ricerca scientifica. Questo progetto, svelato durante l’AI for Science Forum a Londra, mira a favorire la collaborazione tra pubblico e privato nella ricerca avanzata, aprendo nuove strade per scoperte rivoluzionarie.

Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind e recentemente insignito del Premio Nobel per la Chimica 2024, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, definendo l’AI uno strumento fondamentale per affrontare le principali sfide scientifiche del nostro tempo. "Con questo investimento vogliamo stimolare i ricercatori a sfruttare appieno il potenziale dell’AI, contribuendo a scoperte che possono migliorare la vita di milioni di persone", ha dichiarato.

Questo investimento si basa sui successi di AlphaFold 2, il modello di AI sviluppato da DeepMind capace di prevedere con precisione la struttura delle proteine. Questa tecnologia ha già trasformato la biologia strutturale, accelerando gli studi su malattie complesse come la malaria e il Parkinson, e dimostrando l’enorme potenziale dell’AI applicata alla scienza.

Secondo Google, l'uso dell'AI per la ricerca è solo agli inizi

James Manyika, dirigente di Google, ha sottolineato che l’uso dell’AI nella ricerca è solo agli inizi, con applicazioni che spaziano dalla biologia alla fisica, passando per la climatologia e la scienza dei materiali. L’obiettivo del finanziamento è sostenere i progetti più promettenti, favorendo innovazioni che possano costruire un futuro migliore per l’umanità.

Il progetto si aggiunge a oltre 200 milioni di dollari già destinati da Google.org negli ultimi cinque anni per finanziare progetti scientifici basati sull’intelligenza artificiale. Inoltre, sarà creato un fondo dedicato, gestito in collaborazione con i team di DeepMind e Google Research, per selezionare i beneficiari del finanziamento.

Google auspica che questa iniziativa ispiri altre realtà a unirsi nello sforzo collettivo di utilizzare scienza e tecnologia per affrontare le sfide globali più urgenti, contribuendo a migliorare il benessere del pianeta e delle sue popolazioni.