Google introduce un sistema per rilevare le truffe bancarie

Le truffe bancarie verranno combattute con ogni mezzo tecnologico a nostra disposizione, dichiara Google attraverso il lancio della sua ultima innovazione in materia di sicurezza digitale. L'azienda di Mountain View ha sviluppato un sistema avanzato in grado di identificare potenziali frodi durante le chiamate in cui viene richiesta la condivisione schermo per accedere alle app bancarie.

Il nuovo strumento, individuato nell'analisi della versione beta 25.18.31 di Google Play Services, è denominato "BankScamCallDetectionService". Questa funzionalità rappresenta un importante progresso nella lotta contro un tipo di truffa sempre più diffuso e sofisticato, che sfrutta la tecnologia per ingannare gli utenti.

Il modus operandi dei truffatori è semplice ma devastante: si spacciano per operatori bancari e, durante una telefonata, persuadono le vittime ad attivare software di condivisione schermo come TeamViewer. Una volta ottenuto l'accesso visivo al dispositivo, osservano la vittima mentre accede alla propria app bancaria, per poi sottrarre fondi dal conto in modo fraudolento.

Un meccanismo di protezione non invadente

Il meccanismo di protezione messo a punto da Google si distingue per la capacità di funzionare senza invadere la privacy degli utenti. Il sistema analizza una combinazione di fattori sospetti: verifica se il numero chiamante è sconosciuto, se un'applicazione bancaria è attiva e se contemporaneamente è in corso una condivisione schermo. Quando queste condizioni si verificano simultaneamente, il sistema genera un avviso per segnalare una possibile frode.

Un elemento chiave di questa innovazione è la presenza di un elenco dinamico di app bancarie monitorate, identificato dal flag "BankScamWarningFeature__monitored_banking_app_packages". Questo database sarà aggiornato costantemente da Google per garantire una protezione sempre più efficace e completa contro le minacce emergenti.

Un ulteriore vantaggio di questa soluzione è la sua distribuzione tramite Google Play Services, il che significa che non sarà necessario aggiornare il sistema operativo ad Android 16 o versioni successive per beneficiare di questa protezione. Questa scelta strategica rende l'innovazione accessibile a un numero maggiore di utenti, rafforzando ulteriormente l'ecosistema di sicurezza digitale di Google.