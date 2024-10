Google Home permetterà di creare preset per la luce dall'app

I dispositivi smart home sono ormai diffusi in tutto il mondo. Molti utenti, per controllare i propri device utilizzano l'app Google Home sul proprio smartphone o tablet Android. Tuttavia, l'app è imperfetta e non offre ancora numerose funzioni utili. Ad esempio, è possibile controllare i dispositivi, eseguire le operazioni di base e si creare l'automazione, ma non è facile passare da un preset all'altro. Fortunatamente, un nuovo aggiornamento potrebbe presto risolvere questo problema nell'app Google Home per Android. In un recente APK Teardown dell'app, sono state trovate più righe di codice che suggeriscono che l'app potrebbe presto consentire agli utenti di salvare le impostazioni preferite di colore e luminosità come preset. Inoltre, sarà possibile passare da una all'altra con un solo tocco. I codici integrati nell’app sono: “Add brightness, Add preset, Each preset needs a unique name, Edit preset, Cancel, Save, Preset name, Delete, Edit”.

Google Home: possibilità di usare i preset tramite i comandi vocali

Queste stringhe di codici sono state individuate nell'app Google Home v3.24.1.4. In base alle stringhe, gli utenti saranno in grado di creare più preset con diversi valori di luminosità per i colori. Inoltre, come notato da Android Authority, questi preset potrebbero essere utilizzati anche con comandi vocali e automazione. Una delle stringhe suggerisce che gli utenti possono salvare ogni preset con un nome univoco, consentendo loro di differenziare meglio tra più preset, se presenti. Tuttavia, non è chiaro quanti preset un utente sarà in grado di creare. Attualmente, tale funzionalità non è stata ancora integrata nella versione finale dell’app. Tuttavia, si prevede che questa potrebbe essere implementata con un futuro aggiornamento.

Inoltre, Big G dovrebbe introdurre presto una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di trovare rapidamente i device smart home tramite Google Home. Attualmente, per cercare un dispositivo specifico, gli utenti devono scorrere un elenco nella scheda Dispositivi. Con un futuro aggiornamento, Google Home potrebbe presto ottenere una barra di ricerca dedicata.