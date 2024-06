Google: Gemini su tutti i device Android con almeno 6GB di RAM

Google ha recentemente ampliato la disponibilità del suo chatbot Gemini, rendendolo accessibile su tutti i dispositivi Android con almeno 6 GB di RAM. Questo aggiornamento elimina la necessità di possedere un telefono Pixel o Samsung Galaxy per utilizzare Gemini all'interno dell'app Messaggi. L'annuncio è stato fatto in modo discreto attraverso un aggiornamento della pagina di supporto di Google.

Inizialmente, Gemini era limitato a un numero ristretto di dispositivi, tra cui Pixel 6 e successivi, Pixel Fold, Samsung Galaxy S22 e successivi, Galaxy Z Flip e successivi, e Galaxy Z Fold e successivi. L'espansione della compatibilità rappresenta un passo significativo per Google, che punta a rendere Gemini accessibile a un pubblico più vasto.

Questa mossa potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa in mercati come l'India, dove marchi di smartphone come Xiaomi, vivo, OPPO e Realme detengono una quota significativa del mercato.

Google: estensione della compatibilità di Gemini ed occhio strizzato al mercato indiano

Oltre all'estensione della compatibilità, Google ha reso disponibili l'app Gemini e Gemini Advanced in India. Entrambe le app sono ora accessibili in inglese e in nove lingue indiane: hindi, bengalese, gujarati, kannada, malayalam, marathi, tamil, telugu e urdu. Questo rappresenta un'importante novità per il panorama tecnologico del paese, dove la diversità linguistica è notevole e la disponibilità di strumenti in varie lingue può aumentare l'accessibilità e l'uso diffuso.

Gemini è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, capace di svolgere diverse attività come impostare promemoria, effettuare chiamate, inviare messaggi e tradurre lingue. La sua disponibilità in molte lingue indiane potrebbe renderlo uno strumento prezioso per gli utenti in India, migliorando la loro esperienza digitale e facilitando la comunicazione in contesti multilingue.

L'arrivo di Gemini in India segna un importante passo avanti per Google, che cerca di aumentare la popolarità del suo chatbot in mercati chiave. La disponibilità su una gamma più ampia di dispositivi e in diverse lingue locali può aumentare significativamente la base di utenti di Gemini.