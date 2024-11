Google Gemini permetterà di riprodurre brani da Spotify

Il chatbot AI Google Gemini sta per rendere l’esperienza di ascolto musicale degli utenti più fluida che mai. Con l'ultimo aggiornamento, Gemini può infatti accedere direttamente e riprodurre brani da Spotify sui dispositivi Android. Sebbene il chatbot AI sia disponibile da un po' di tempo, le sue capacità sono state piuttosto limitate e non era possibile, ad esempio, interagire con alcune app. Adesso, però le cose stanno per cambiare. L’azienda di Mountain View permetterà infatti agli utenti di controllare Spotify direttamente con Google Gemini. Ciò significa che questi possono richiedere brani, sfogliare playlist o cercare musica in base ai testi senza dover uscire dall’interfaccia principale di Gemini.

Google Gemini: integrazione di Spotify disponibile, ma soltanto in inglese

Il lancio di tale funzionalità è ancora nelle sue fasi iniziali e presenta alcune limitazioni. Attualmente, l'estensione Spotify è disponibile solo in inglese sull'app principale Gemini. Quindi, i controlli vocali per Spotify non funzioneranno su iPhone, Gemini in Messagges o la versione web. Inoltre, mentre le azioni di base come la navigazione delle playlist sono accessibili senza un abbonamento premium, la riproduzione di brani specifici richiede un account Spotify Premium.

Impostare l'estensione Spotify è semplice. Se l’account utente di Spotify è collegato all’account Google, basterà semplicemente chiedere a Gemini di eseguire un'azione. Ciò include comandi come ad esempio "riproduci un po' di musica jazz" o "cerca la nuova canzone di Taylor Swift". Se invece gli account non sono collegati, Google Gemini guiderà l’utente attraverso il processo durante la configurazione iniziale. Questa integrazione tra Gemini e Spotify è la seconda mossa di Big G verso un'esperienza utente più unificata e che sfrutti in toto il potenziale dei controlli vocali. Fino ad oggi una funzionalità simile era disponibile per YouTube Music all'interno di Gemini. Tuttavia, com’è noto, Spotify ha una base di utenti più ampia. La nuova integrazione dell’app di streaming musicale in Gemini è quindi una buona notizia per milioni di utenti nel mondo.