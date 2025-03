Google Gemini ottiene le funzionalità Canvas e Audio Overviews

Google ha annunciato oggi due nuove funzionalità in Gemini. Innanzitutto, Canvas aiuterà gli utenti a modificare documenti, ripetere idee e imparare a programmare. In secondo luogo, Big G sta integrando Audio Overview di NotebookLM in Gemini. Il nuovo Canvas di Google Gemini è uno spazio interattivo che funziona in modo simile alla funzionalità Canvas ChatGPT di OpenAI. Per accedere a tale funzionalità, gli utenti devono semplicemente selezionare "Canvas" nella barra dei prompt. In modalità Canvas, gli utenti possono scrivere e modificare documenti o codice, con modifiche che appaiono in tempo reale. Durante la modifica di un documento, gli utenti possono selezionare sezioni specifiche e regolare tono, lunghezza o formattazione utilizzando strumenti di modifica rapida. Possono anche condividere il contenuto creato con altri esportandolo in Google Docs con un solo clic.

Per le attività correlate alla codifica, Canvas di Google Gemini aiuta gli utenti a trasformare facilmente le proprie idee in prototipi funzionanti fornendo anteprime di app web, script Python, giochi, simulazioni e altre applicazioni interattive. Ad esempio, gli utenti possono chiedere a Gemini di creare un semplice sito web personale basato su un curriculum. Possono quindi apportare ulteriori modifiche al sito generato utilizzando query in linguaggio naturale. Inoltre, gli utenti possono collaborare tra loro condividendo il codice generato con altri. Canvas è in rollout a livello globale per gli abbonati Gemini e Gemini Advanced in tutte le lingue in cui sono disponibili le app Gemini.

Google Gemini: le novità di Panoramiche Audio

L’altra novità di Google Gemini è Audio Overview (Panoramiche audio). Gli utenti possono infatti convertire i loro documenti e altri contenuti in coinvolgenti discussioni audio in stile podcast. È anche possibile trasformare i report di Gemini Deep Research in vivaci conversazioni approfondite. Audio Overview è ora disponibile a livello globale per gli abbonati Google Gemini e Gemini Advanced in inglese. Per creare un Audio Overview, gli utenti devono semplicemente caricare i file correlati e fare clic sul suggerimento che appare sopra la barra dei prompt. Questa funzionalità sarà disponibile sul web e nell'app mobile Gemini. Gli utenti possono infine condividere o scaricare il contenuto audio generato.