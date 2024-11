Google Foto sostituisce “Ricordi” con “Momenti” nell’app per iOS

Google Foto ha introdotto un restyling per la sua app sulla piattaforma iOS che aggiorna la barra inferiore con meno opzioni rispetto a prima. Il suo ultimo aggiornamento apporta modifiche funzionali, tra cui la rimozione della scheda "Ricordi" dalla home page dell'app. Questa è stata sostituita da un nuovo pulsante a cui si può accedere navigando verso un sottomenu. In particolare, ciò segue il lancio di un nuovo feed che offre opzioni per vedere gli aggiornamenti di album condivisi, conversazioni, memoria e archiviazione. Le modifiche sono state introdotte con l'app Google Foto per iOS 7.9, disponibile per il download tramite l'App Store. Con il nuovo update, la scheda “Ricordi” è stata rimossa e sostituita da “Momenti”, ma il suo posizionamento è diverso. Invece di apparire nella home page di Google Photos insieme a Foto e ad altre schede, è stata spostata nella scheda Raccolte.

Google Foto: nuova scheda userà l’AI per creare raccolte personalizzate

Con il nuovo aggiornamento, la navigazione di Google Foto sembra molto più pulita. Adesso, nella barra di navigazione inferiore ora comprende solo tre opzioni: Foto, Raccolte e Cerca. Tuttavia, la sua funzionalità rimane la stessa. Momenti in Google Foto per iOS sfrutta l'intelligenza artificiale per curare una raccolta personalizzata di foto e video importanti dell'utente. Inoltre, si possono aggiungere dettagli, cercare momenti specifici e condividerli con altri utenti.

L'app Google Photos ha recentemente lanciato un'altra nuova funzionalità denominata “Aggiornamenti” che semplifica agli utenti il ​​monitoraggio delle attività in arrivo. Questa viene visualizzata come un nuovo feed sulla home page dell'app con opzioni per visualizzare gli aggiornamenti apportati ad album condivisi, conversazioni, memoria e archiviazione. Questo aggiornamento è stato introdotto in entrambe le versioni Android e iOS dell’app e si aggiunge alla crescente lista di modifiche introdotte negli ultimi mesi, come la scheda Raccolte che ha sostituito la Libreria ad agosto. Per quanto riguarda “Momenti”, tale aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti, poiché Big G ha optato per un rilascio graduale della funzionalità. Tuttavia, questa nuova opzione potrebbe già essere implementata anche per gli utenti Android già nelle prossime settimane.