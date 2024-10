Google Foto indicherà presto se un'immagine è generata dall’AI

I generatori di immagini AI sono piuttosto comuni al giorno d'oggi. Oltre agli strumenti dedicati, anche app popolari come WhatsApp e Instagram permettono adesso di generare immagini AI da prompt di testo. Oggigiorno sta diventando sempre più difficile capire se un'immagine sia autentica o generata usando AI. In risposta a questo problema crescente, Google potrebbe presto aiutare gli utenti a distinguere un'immagine reale da un'immagine generata o manipolata da AI. L'ultimo APK Teardown della versione Android di Google Foto mostra alcune stringhe di codici che consentiranno all'app di identificare se un'immagine è generata dall'intelligenza artificiale o meno. I codici sono stati individuati nell'app Google Foto v7.3 e contengono il seguente codice XML: <TextView android:id="@id/ai_info" /> <TextView android:id="@id/credit" /> <TextView android:id="@id/digital_source_type" />.

Google Foto: i dettagli della nuova funzionalità

La risorsa ID "@id/credit" è quella che potrebbe mostrare il tag di attribuzione dell'immagine. Come notato da Android Authority, le immagini generate utilizzando Google Gemini sono dotate di un tag di credit "Made with Google AI". Questo è memorizzato nei dati EXIF ​​dell'immagine. Inoltre, quando un utente utilizza Magic Editor in Google Foto, le immagini ottengono i loro tag come "AI-Generated with Google Photos" e "AI-Generated with Google". D'altro canto, il codice "@id/digital_source_type" si riferisce al campo Digital Source Type, che evidenzia la fonte da cui è stata generata l'immagine.Ad esempio, quando un'immagine viene generata utilizzando un modello di IA generativa, aggiunge un valore "compositeWithTrainedAlgorithmicMedia". Non ci sono informazioni su cosa si riferisca la risorsa ID "@id/ai_info".

Ci si aspetta che tutte le informazioni di cui sopra vengano visualizzate nella sezione dei dettagli dell'immagine. In questo modo, controllare i metadati IPTC renderà più facile per gli utenti capire se un'immagine è generata dall'IA o meno. La nuova funzionalità non è ancora attiva nella versione Android di Google Foto. Tuttavia, potrebbe arrivare tramite un futuro aggiornamento dell'app.