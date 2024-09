Google Foto: "Ricordi" includerà narrazione AI grazie a Gemini

Google Foto è l'app galleria predefinita su molti dispositivi, inclusi i telefoni Pixel. Offre una buona visualizzazione dei contenuti multimediali archiviati sul dispositivo e funziona anche come app per il backup di foto o video sul cloud. Alcuni utenti utilizzano anche l’app di Big G per l'editing fotografico. Di recente, Google Foto ha ottenuto l'opzione di capovolgere immagini e video orizzontalmente. Adesso, in un post APK Teardown, è stato notato che Google potrebbe introdurre qualche trucco di Gemini AI nella funzionalità "Ricordi" dell'app Foto.

Questa funzionalità fornisce all'utente un riepilogo con appunto i “ricordi” degli anni passati attraverso le foto. Ora, con la versione 7.1 dell'app Google Foto, sono state individuate alcune stringhe di codici che indicano che Big G potrebbe utilizzare Gemini AI per generare una narrazione per i ricordi. Come riportato da Android Authority le stringhe riportano la descrizione: “Ottieni ricordi riassuntivi narrati da Gemini. Ricordi alimentati da Gemini. Tieni duro! Il tuo riepilogo di %1$s sarà pronto a dicembre. Ottieni ricordi riassuntivi narrati da Gemini. Ricordi alimentati da Gemini”.

Google Foto: “Ricordi” potrebbe mostrare l’intero anno dell’utente

In base alle stringhe di codice, un punto saliente del generatore di memoria basato sull'intelligenza artificiale saranno le narrazioni Gemini. Attualmente, la funzione "Ricordi" di Google Foto mostra solo presentazioni di foto e video con musica di sottofondo, ma nessuna narrazione. Senza narrazione, altre persone potrebbero non cogliere il contesto o avere la stessa esperienza di quelle coinvolte nella memoria creata. L'inclusione della funzione di narrazione Gemini AI potrebbe aggiungere questo pezzo mancante e fornire contesto ai ricordi. Gemini AI potrebbe essere in grado di estrarre il contesto dalle immagini e dai video e narrarli durante la creazione dei ricordi.

Google potrebbe anche pianificare di potenziare i ricordi riepilogativi "Year in Review" anziché tutti i ricordi. In questo caso, Gemini AI potrebbe narrare i ricordi per rivedere l'anno dell'utente. Sembra che la funzionalità potrebbe essere disponibile come esperienza di opt-in. Ciò significa che sarà opzionale e chi non la desidera può lasciarla disabilitata. Le stringhe suggeriscono che Google potrebbe rilasciare questa funzionalità a dicembre.