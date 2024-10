Google Foto facilita la condivisione delle foto con un nuovo update

Google Foto ha introdotto un nuovo aggiornamento che rende più semplice e immediata la condivisione di foto multiple. L'aggiornamento, inizialmente individuato sui dispositivi Pixel che utilizzano Android 15, permette agli utenti di aggiungere o rimuovere foto direttamente dal menu di condivisione. Questa novità elimina la necessità di tornare continuamente alla galleria fotografica per selezionare le immagini, rendendo il processo più fluido e veloce.

Prima di questo aggiornamento, era necessario scegliere tutte le foto da condividere prima di aprire il menu di condivisione. Se si dimenticava di includere un’immagine, bisognava tornare alla galleria e ricominciare da capo. Ora, invece, gli utenti possono scorrere tra le foto direttamente nel pannello di condivisione, aggiungendo o rimuovendo le immagini con facilità. Questa funzione offre maggiore flessibilità e controllo, semplificando l’intera operazione.

Attualmente l'aggiornamento è disponibile per alcuni utenti Pixel 9 con Android 15

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione graduale per i dispositivi con Android 15, e alcuni utenti del Pixel 9 hanno già iniziato a beneficiarne. Tuttavia, non sono solo gli utenti Android a poter accedere a questa novità. Alcuni utenti di iPhone hanno segnalato di aver ricevuto lo stesso aggiornamento, suggerendo che Google stia rendendo disponibile questa funzione su diverse piattaforme, consentendo a un pubblico più ampio di utilizzarla a breve.

Da quando è stato lanciato il Pixel 9, Google Foto ha introdotto vari aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza degli utenti. Un esempio significativo è la possibilità di modificare le foto in Ultra HDR senza dover creare una copia, funzione introdotta con Android 14, che rende l'editing delle immagini ad alta gamma dinamica più efficiente. Inoltre, Google Foto ha potenziato l'integrazione con altre applicazioni, come Instagram, consentendo l'uso della modalità Night Sight per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione direttamente dall'app di Instagram.