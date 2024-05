Google Foto avrà un nuovo assistente AI basato su Gemini, ecco Ask Photos

Google ha recentemente annunciato Ask Photos, un innovativo assistente AI per l'app Google Foto. Questo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare l'organizzazione e la ricerca delle foto e dei video memorizzati nell'app.

Ask Photos permette di trovare immagini e video specifici utilizzando descrizioni o domande dettagliate. Ad esempio, potete chiedere "Mostrami la foto migliore di ogni parco nazionale che ho visitato" per ottenere una selezione accurata delle vostre esperienze nei parchi nazionali o in qualsiasi altro contesto. Inoltre, Ask Photos può fornire informazioni sui temi delle vostre foto, come "Quali temi abbiamo avuto per le mie feste di compleanno?", offrendo un modo semplice e intuitivo per rivisitare i momenti importanti della vostra vita.

Un'altra funzionalità interessante di Ask Photos è la capacità di creare automaticamente punti salienti di eventi come viaggi o vacanze. Questo significa che l'assistente AI può selezionare e organizzare le foto e i video più rappresentativi di un evento, creando una sorta di album digitale che riassume i momenti più significativi.

What if your photos could answer your questions? 🤔 At #GoogleIO today, we announced Ask Photos, a new Google Photos feature that does just that. Ask Photos is the new way to search your photos with the help of Gemini. #AskPhotos https://t.co/KhPeCauFAf pic.twitter.com/3MZg55SgdD — Google Photos (@googlephotos) May 14, 2024

Ask Photos: Google fonde Gemini e l'app Foto

La tecnologia alla base di Ask Photos è il modello di intelligenza artificiale Gemini di Google, capace di analizzare immagini, testo e video in modo multimodale. Questo consente all'assistente AI di comprendere il contesto e il soggetto delle vostre foto, estrapolando informazioni dettagliate e pertinenti.

Google ha sottolineato l'importanza della privacy degli utenti nel design di Ask Photos. I dati personali contenuti in Google Foto non verranno mai utilizzati per fini pubblicitari e le conversazioni con l'assistente AI non vengono esaminate da persone, eccetto in casi eccezionali. Questo impegno verso la privacy garantisce che gli utenti possano utilizzare Ask Photos con fiducia.

Attualmente, Ask Photos è ancora in fase di sviluppo e verrà distribuito agli utenti di Google Foto quest'estate come funzionalità sperimentale. Google ha previsto di implementare misure di salvaguardia per assicurare che le risposte dell'assistente AI siano sicure e appropriate, fornendo un'esperienza utente positiva e affidabile.