Google Fogli: Gemini potrà generare grafici e visualizzare i dati

Il pannello laterale Gemini in Google Fogli è in fase di aggiornamento per consentire agli utenti di visualizzare e analizzare più facilmente i dati tramite approfondimenti e grafici. La nuova funzionalità va oltre il riepilogo di fogli di calcolo o la creazione di tabelle. Introduce infatti una scorciatoia "Analizza per approfondimenti" nel pannello laterale e altri prompt che possono restituire "tendenze, modelli e correlazioni contestuali tra diverse variabili nei tuoi dati". Inoltre, i prompt complessi vengono trasformati in codice Python, con domande più semplici ancora gestite da formule. Come riportato da Big G: “Questo aggiornamento riflette l'intelligenza avanzata di Gemini in Sheets poiché ora produce output preziosi trasformando le richieste in codice Python, eseguendole e quindi analizzando i risultati per eseguire analisi multistrato”.

Google Fogli: i casi d’uso di Gemini in Sheets

Gli utenti possono chiedere a Gemini di generare grafici basati sui dati in Google Fogli. Ad esempio, i grafici possono essere generati come immagini statiche e possono essere facilmente inseriti nel foglio. Inoltre, i grafici non sono collegati ai dati del foglio, quindi non si aggiorneranno automaticamente se i dati cambiano. Tra l’altro, una volta inseriti, i grafici non possono essere modificati. Se gli utenti hanno bisogno di apportare modifiche, dovranno generare un nuovo grafico. Google ricorda che "i dati siano in un formato coerente, con intestazioni chiare e senza valori mancanti". Inoltre, per ottenere risultati ottimali, i file devono essere inferiori a 1 milione di celle, mentre i prompt dovrebbero essere il più specifici possibile.

Per quanto riguarda i casi d'uso aziendali, un responsabile marketing può chiedere: “Quali sono i miei tre canali con il miglior tasso di conversione?”. In questo caso Google Fogli può fornire un'analisi dettagliata con grafici esplicativi. Inoltre, un piccolo imprenditore che gestisce il flusso di cassa può chiedere: “Prevedi il mio reddito netto per il prossimo trimestre” per individuare in anticipo eventuali problemi finanziari.

Infine, un analista finanziario che esamina le tendenze dell'inventario potrebbe chiedere all’AI: "Identifica eventuali anomalie nei livelli di inventario per il Prodotto X" per scoprire potenziali problemi della supply chain o modelli di domanda insoliti. Gemini in Google Fogli sarà disponibile a partire dalle prossime settimane per gli account Business Standard e Plus e Enterprise Standard e Plus. Inoltre, l’AI sarà accessibile anche agli utenti di Google One AI Premium, Gemini Education e Gemini Education Premium.