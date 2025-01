Gemini ora funziona su più app in un unico prompt

L'assistente AI di Google, Gemini, è ora in grado di svolgere attività su più app in un'unica interazione. Ad annunciarlo è stata l’azienda di Mountain View durante il lancio della nuova serie Galaxy S25 di Samsung. Questi telefoni sono anche i primi di Samsung a presentare Gemini come assistente predefinito sul dispositivo, relegando Bixby al cassetto delle app. Tali modifiche fanno parte di una serie di altri aggiornamenti di Google, tra cui i miglioramenti al Circle to Search basato sull'AI. Con il recente aggiornamento, Gemini è in grado di svolgere compiti multimodali più complessi. È possibile chiedergli di trovare un ristorante che accetta cani e di inviarlo al tuo amico. È anche possibile di segnare le prossime partite della propria squadra e aggiungerle al calendario, tutto in un unico prompt.

Il supporto multi-app è basato sulle estensioni esistenti di Gemini, che coprono diverse app Google e opzioni limitate di terze parti, come WhatsApp e Spotify. L'aggiornamento aggiunge le app di Samsung a quell'elenco per gli utenti S25, tra cui Samsung Calendar, Notes, Reminder e Clock. Inoltre, sono disponibili altri prompt multi-estensione per tutti gli utenti Gemini sul web, Android e iOS. Anche Gemini Live riceverà un aggiornamento, anche se attualmente limitato ai telefoni Galaxy S25 e S24 e alla serie Pixel 9 di Google. I proprietari di quei dispositivi saranno in grado di condividere immagini, file e video di YouTube nell'interfaccia della chat, chiedendo a Gemini feedback e informazioni. Google afferma inoltre che le funzionalità di Project Astra come la condivisione dello schermo e lo streaming video live arriveranno presto su Gemini su Android.

Gemini: Cicrle to Search mostrerà Panoramiche AI su Samsung

Come accennato, Samsung ha sostituito Bixby con Gemini sui nuovi telefoni S25. Gli utenti possono ancora accedere al vecchio assistente sui telefoni (l'app è preinstallata), ma per impostazione predefinita si aprirà Gemini. Anche Circle to Search sta ottenendo miglioramenti. Sarà in grado di riconoscere numeri di telefono, indirizzi e-mail e URL in modo automatico. Anche le panoramiche AI ​​nei risultati di ricerca sono state ampliate per funzionare con più tipi di risultati di ricerca visivi. Ciò aumenterà la probabilità che l'utilizzo di Circle to Search su un'immagine di un luogo, un'opera d’arte o un oggetto generi panoramiche AI nei risultati. Infine, Google ha anche annunciato delle modifiche che dovrebbero semplificare l'associazione di lettori di schermo braille e apparecchi acustici ai dispositivi Android. L’azienda ha annunciato le nuove funzionalità insieme al lancio da parte di Samsung di Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra al Galaxy Unpacked.