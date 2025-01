Google e MediaTek al lavoro su un nuovo chip per Google Home

Al CES 2025, Google e MediaTek hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare un nuovo chipset progettato per l'ecosistema Google Home. Il chip, denominato Filogic MT7903, sarà il cuore di una nuova generazione di dispositivi per la casa intelligente, favorendo l’adozione dello standard Thread, fondamentale per il protocollo Matter.

Thread è un protocollo di comunicazione wireless a basso consumo energetico, pensato per dispositivi smart come sensori e lampadine. Grazie alla sua capacità di creare reti mesh, garantisce una connessione stabile tra i dispositivi, anche in caso di interruzione del segnale. Il nuovo Filogic MT7903 integrerà tecnologie avanzate come Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 e Thread, consentendo ai dispositivi di diversi produttori di comunicare in modo efficiente.

Una caratteristica distintiva del nuovo chip è la funzione "Thread border router offload", che permette al chip principale di risparmiare energia entrando in modalità a basso consumo, senza compromettere la connessione con altri dispositivi. Questa innovazione promette di migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi smart home, rendendoli ancora più affidabili e sostenibili.

Che cosa rappresenta questa collaborazione?

La collaborazione tra Google e MediaTek segna un importante passo avanti per il settore delle case intelligenti, contribuendo a rendere le soluzioni smart più accessibili e performanti. L’integrazione di tecnologie avanzate nel Filogic MT7903 mira a offrire agli utenti un’esperienza di connessione fluida e senza interruzioni.

Questa partnership consolida ulteriormente la posizione di MediaTek come uno dei principali protagonisti nel mercato dei chipset per dispositivi intelligenti. Dopo il successo delle sue recenti collaborazioni con Google per l’intelligenza artificiale nel chipset Dimensity 9400 e con Nvidia per un processore dedicato all'AI, MediaTek si conferma come un partner strategico per lo sviluppo di tecnologie innovative. Con il Filogic MT7903, le case del futuro saranno ancora più connesse, efficienti e affidabili, offrendo una nuova visione dell’ecosistema smart home.