Google Drive: versione Beta arriva per Windows su ARM

La mancanza di sufficienti app native è stata uno dei maggiori svantaggi della piattaforma Windows su ARM sin dai suoi albori. La situazione sta rapidamente migliorando dopo l'introduzione dell'emulatore Windows Prism e dei processori Snapdragon X Elite. A settembre, Google ha dichiarato per la prima volta che la sua app Google Drive sarebbe arrivata presto su Windows su dispositivi ARM. L’azienda di Mountain View sembra aver mantenuto la sua promessa. Recentemente, Big G ha annunciato la prima versione beta di Google Drive per Desktop su dispositivi Windows 11 ARM64. Google ha confermato che questa nuova app offre le stesse funzionalità della versione x86, ma il plug-in Outlook Meet non sarà disponibile. La società ha avvisato che questa versione beta iniziale potrebbe contenere alcuni bug. Per questo motivo si consiglia di non utilizzarla con dati di produzione.

Google Drive: per l’installazione necessaria WebView2

L’azienda di Mountain View ha specificato che Windows 11 e Microsoft WebView2 sono gli unici requisiti per installare la beta di Google Drive. WebView2 è generalmente preinstallata in Windows 11. Tuttavia, se manca, il nuovo programma di installazione di Google Drive chiederà di scaricarla e installarla. In una nota correlata, Microsoft ha annunciato di recente la disponibilità dell’ISO di Windows 11 su ARM per il download. Similmente ai file ISO x64 di Windows 11, gli utenti possono ora utilizzare i nuovi file ISO Arm64 di Windows 11 per creare macchine virtuali, eseguire aggiornamenti in loco o creare supporti di installazione avviabili per PC basati su ARM. La disponibilità di queste immagini ISO semplifica l'installazione e la gestione di Windows su ARM sia per gli sviluppatori individuali che aziendali.

Negli ultimi mesi, diversi sviluppatori di app di terze parti hanno rilasciato le loro app native per la piattaforma Windows su ARM. Infatti, app popolari, tra cui Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve, Arc browser, NordVPN, ProtonVPN e molte altre, ora funzionano in modo nativo su ARM.