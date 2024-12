Google Drive include richieste di firma elettronica per file PDF

Google ha introdotto la sua eSignature all'inizio di quest'anno per Google Docs, consentendo agli utenti di richiedere, tracciare e aggiungere firme ai contratti ufficiali. Tale funzionalità è in fase di espansione per richiedere firme elettroniche su file PDF archiviati in Google Drive. Per i non addetti ai lavori, una eSignature o firma elettronica è l'equivalente digitale di una firma manoscritta. Può essere utilizzata per firmare documenti in modo più rapido e conveniente rispetto ai tradizionali metodi cartacei. Tra le varie cose, la funzionalità eSignature di Google consente di richiedere firme da più utenti, inclusi utenti non Gmail. È inoltre possibile visualizzare lo stato delle firme in sospeso e trovare contratti completati, conservare modelli di contratto per avviare più richieste di eSignature e visualizzare un audit trail dei contratti completati.

Google Drive: amministratori potranno disabilitare le firme elettroniche

Il gigante della ricerca ha spiegato che questa funzionalità in Google Drive supporta campi personalizzati come numero di telefono, titolo di lavoro, azienda e altro. Dopo aver ricevuto una richiesta, è possibile firmare un contratto da un computer desktop o da un dispositivo mobile. Gli amministratori di Workspace possono abilitare/disabilitare le firme elettroniche tramite la Google Admin Console. Possono apportare modifiche per un'unità organizzativa come un reparto o un team. Da notare che un file PDF viene bloccato dopo aver avviato una richiesta di firma e non può essere modificato. È comunque possibile organizzarlo nel proprio Drive, ad esempio, se si desidera modificarne la posizione.

Google ha avviato l'implementazione graduale del supporto eSignature per i file PDF. È disponibile per determinati livelli di Workspace, tra cui Business (Standard/Plus), Enterprise (Starter/Standard/Plus), Essentials ed Enterprise Essentials Plus, Education Plus e singoli abbonati. Ci vorranno circa due settimane per raggiungere tutti gli utenti idonei. Tale novità si aggiunge alle nuove funzionalità che Google ha introdotto su Drive. Negli ultimi aggiornamenti, il gigante della ricerca ha lanciato una nuova versione beta di Google Drive per Windows su PC ARM. Inoltre, ha consentito agli amministratori di migrare i dati di OneDrive sulla propria piattaforma e ha aggiunto un'opzione di restrizione dell'accesso per le cartelle condivise.