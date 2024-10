Google creerà un nuovo modello simile OpenAI o1

Da quando OpenAI ha rivelato il modello o1, dotato di capacità di ragionamento avanzate, si è verificato un cambiamento significativo nel panorama dell’AI generativa. Il modello o1 è progettato per gestire attività complesse in ambito scientifico, di programmazione e matematica e supera notevolmente il suo predecessore, GPT 4o, in vari benchmark basati sul ragionamento. Secondo un report di Bloomberg, sembra che anche Google stia lavorando allo sviluppo di un modello di ragionamento avanzato simile. Secondo il report, diversi team all'interno di Google hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di questo modello di ragionamento AI. A luglio, Google ha introdotto due modelli: AlphaProof, incentrato sul ragionamento matematico, e AlphaGeometry 2, sviluppato per attività legate alla geometria. Entrambi questi modelli hanno avuto successo nel risolvere diversi problemi nell'International Mathematical Olympiad (IMO). Si tratta della prima volta in cui è stato possibile vedere le capacità di ragionamento nei modelli AI di Google.

Google: nuovo modello potrebbe funzionare meglio con matematica e informatica

Per cominciare, i modelli che presentano capacità di ragionamento sfruttano l'apprendimento per rinforzo per migliorare le loro capacità di ragionamento. A differenza dei modelli precedenti che fornivano risposte senza un'ampia riflessione interna, modelli come OpenAI o1 sono addestrati a "pensare" prima di rispondere. Questo processo interno comporta la creazione di una lunga catena di pensiero che consente al modello di affrontare i problemi difficili in modo più efficace. Ad esempio, nell'esame di qualificazione per l'IMO, o1 ha raggiunto un'accuratezza dell'83%, mentre GPT-4o è riuscito solo al 13%. Nonostante sia stata una delle prime aziende a lavorare sull'intelligenza artificiale, Google è stata più prudente nel rilasciare prodotti di intelligenza artificiale rispetto ai suoi concorrenti. Alcuni dipendenti di Google DeepMind erano preoccupati di restare indietro rispetto ai competitor, soprattutto dopo il lancio del modello o1 di OpenAI a metà settembre.

Il modello di ragionamento di Google è presumibilmente progettato per funzionare su problemi complessi e multi-step in vari campi come matematica e informatica. Attualmente, l’azienda di Mountain View non ha indicato quando rivelerà il suo nuovo modello al pubblico. Tuttavia, ciò potrebbe accadere molto presto.