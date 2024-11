Google Contatti: monogrammi ed emoji come immagini profilo

Google Contatti potrebbe presto introdurre una novità che aiuterà gli utenti a impostare immagini uniche come foto del profilo. La nuova funzionalità consentirà agli utenti di creare un monogramma o di scegliere un'emoji e impostarla come immagine del profilo di un contatto. Tale novità è stata trovata nell'app Google Contacts versione 4.44.31.692334116. Una volta abilitata tale funzionalità, quando si modifica un contatto, gli utenti troveranno una nuova scheda "Monogramma" nella pagina "Scegli immagine". Selezionando questa opzione sarà possibile creare un monogramma dedicato o scegliere un'emoji come immagine di contatto. L'opzione "Monogramma" in Google Contatti, attualmente, consente agli utenti di impostare due lettere come immagine del profilo. Ad esempio, è possibile utilizzare le proprie inziali o qualsiasi altra lettera. La parte migliore è che gli utenti possono modificare il colore, lo sfondo e il carattere toccando il cerchio dell'immagine di contatto del monogramma.

Google Contatti: introdotto anche il pulsante “Inspire Me”

Tra le altre novità, l’azienda di Mountain View ha anche introdotto anche un pulsante "Inspire Me" (Ispirami). Toccandolo, quest’ultimo applica casualmente un font e uno sfondo al monogramma, da utilizzare quando gli utenti sono a corto di idee. Inoltre, quest’ultimi possono scegliere l'opzione "Emoji" per impostare un'emoji come immagine del profilo di un contatto. L'emoji può essere modificata toccando il cerchio dell'immagine del contatto, che visualizzerà il selettore di emoji integrato. In particolare, solo una singola emoji può essere mantenuta come immagine del profilo. Utilizzando l'opzione "Monochrome", gli utenti di Google Contatti possono regolare i colori delle emoji come chiari o scuri.

Attualmente, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è ancora ampiamente disponibile per tutti. Infine, non è chiaro se la funzionalità verrà mai implementata, poiché in base al feedback, Google potrebbe interromperne lo sviluppo. Tuttavia, ciò sembra improbabile, poiché la funzionalità sembra pronta per essere implementata.