Chrome: arrivano Memory Saver ed Energy Saver

Su Chrome sono in dirittura d’arrivo due nuove funzioni grazie alle quali sarà possibile far fronte ad una delle problematiche più note che praticamente affligge da sempre il noto browser: l’eccessivo consumo di risorse. Le nuove feature si chiamano Memory Saver ed Energy Saver e, stando a quanto annunciato da Google, sono estremamente utili, oltre che decisamente interessanti.

Chrome: ecco le nuove funzioni Memory Saver ed Energy Saver

La prima funzione, Memory Saver, risulta particolarmente efficace sui computer dotati con uno scarso quantitativo di RAM, fatto questo che non permette di fruire del browser in maniera ottimale. Quando entra in azione, libera la memoria dallo spazio occupato dalle schede aperte che sono inattive. Si può abilitare e disabilitare direttamente dalle impostazioni del browser, in maniera manuale e quindi a seconda dell'esigenza del momento, e il beneficio ottenuto è, a detta di Google, fino al 40%.

L’altra funzione, Energy Saver, va invece a ridurre l’impiego dell’energia, come facilmente deducibile dal nome stesso. Diversamente da Memory Saver, questa si attiva in maniera del tutto automatica quando la batteria del laptop raggiunge il 20% di autonomia, bloccando le operazioni eseguite in background e limitando gli effetti visivi mostrati dai siti con video o animazioni. Qualora necessario, comunque, si possono contrassegnare specifici siti Web come esentati dall'azione funzionalità.

Le due nuove funzioni sono già in fase di distribuzione su Chrome per Windows, macOS e ChromeOS, ma come spesso accade in circostanze del genere potrebbero volerci ancora diversi giorni affinché possano risultare fruibili da parte di tutti gli utenti.