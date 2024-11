Google Chat rilascia la sua versione di Huddles di Slack

Google sta lanciando una nuova funzionalità chiamata Huddles in Google Chat. Questa consentirà agli utenti di avviare chiamate vocali o video rapidi direttamente dalle conversazioni in corso. Il roll-out è iniziato e si prevede che raggiungerà tutti gli utenti di Workspace entro il 6 gennaio 2024. Questa nuova funzionalità è stata progettata per migliorare la collaborazione remota, rispecchiando una funzionalità simile offerta da Slack. Come ricorda l’azienda di Mountain View: "Huddles aiuta a ridurre l'affaticamento da riunione per i lavoratori ibridi ed elimina la necessità di lunghe discussioni tramite e-mail o in Chat. Invece di saltare fuori dalla conversazione ed entrare in una riunione, Huddles si integra direttamente e senza problemi nell'esperienza di Chat. Il formato di Huddles supporta anche il multitasking in Chat poiché puoi facilmente ridimensionare o condividere lo schermo".

Google Chat: come passare da un messaggio ad una chiamata in un click

Gli utenti possono avviare un huddle cliccando su un menu a discesa accanto all'icona della chiamata in Google Chat e poi selezionando "Avvia un huddle". Questa funzionalità è progettata per facilitare la comunicazione fluida tra colleghi, consentendo di passare subito da conversazioni basate su testo a chiamate vocali o video. Dopo aver selezionato l'opzione huddle, l'impostazione predefinita avvia una chiamata vocale. Tuttavia, i partecipanti hanno la possibilità di abilitare il video e condividere gli schermi, emulando l'esperienza disponibile in Google Meet. Ciò sottolinea la spinta di Google per creare uno spazio di lavoro più integrato per i team remoti.

Molti utenti aspettavano con impazienza l’arrivo degli huddle, considerando il loro potenziale per migliorare la comunicazione spontanea. Il nome di questa nuova funzionalità la allinea strettamente con gli Huddles di Slack. Infatti, entrambe le piattaforme consentono agli utenti di avviare conversazioni vocali immediate, riflettendo una tendenza crescente verso canali di comunicazione più flessibili negli ambienti d'ufficio.