Google ritira finalmente la sua app Meet (originale)

Negli ultimi anni, Google ha intrapreso una serie di azioni per semplificare i suoi diversi prodotti video e di chat. Nel 2022, ha integrato l'app di videochiamate Duo in Meet, cercando di avere una soluzione unica per le videoconferenze. Tuttavia, c'è stata un periodo in cui erano disponibili due diverse app di Meet. Si trattava l'app originale Hangouts Meet, rinominata semplicemente "Google Meet", e la nuova versione che includeva il codice e la base utenti di Duo. Questo ha creato un certo livello di confusione tra i consumatori, che si trovavano con due app parallele dai nomi simili. Ora sembra che Google abbia preso la decisione di rimuovere completamente l'app Meet (originale). Agli utenti della vecchia app Meet viene ora chiesto di disinstallarla quando provano a partecipare a una videochiamata. Un messaggio pop-up li indirizza invece a scaricare la versione più recente di Meet dal Google Play Store.

Google: l’app Meet originale è stata già ritirata silenziosamente

Gli utenti che provano ad accedere a un link di videochiamata meet.google.com utilizzando l'app Meet originale, vedranno ora un messaggio di errore che dice "Non puoi più usare questa versione dell'app Meet". Il messaggio incoraggia gli utenti a ottenere l'esperienza Meet aggiornata disponibile sul Play Store. L'applicazione Meet originale non è più presente sul market di Google. Big G ha infatti ritirato silenziosamente il supporto e sta indirizzando gli utenti verso la sua nuova piattaforma video. Naturalmente, l'aggiornamento potrebbe richiedere del tempo per raggiungere tutti gli utenti Meet.

Nel frattempo, l'azienda rimane concentrata sul continuare a migliorare la nuova app Meet con funzionalità innovative. Le più recenti includono le reazioni dell'operatore, capacità di chiamata diretta, modalità solo audio, sottotitoli in tempo reale e altro ancora. Eliminando le app parallele, Google eviterà confusione e può dedicare tutte le sue energie di sviluppo a un singolo prodotto.