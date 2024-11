Google Chat: pannello laterale di Gemini arriva sull’app

Google ha annunciato che porterà il pannello laterale Gemini su Google Chat per aiutare gli utenti a collaborare meglio nei loro spazi, gruppi e messaggi. Gemini può aiutare gli utenti a riassumere, analizzare e generare contenuti tramite informazioni ricavate dalle e-mail, dai documenti e altro ancora degli utenti. Big G ha lanciato il pannello laterale Gemini all'inizio di quest'anno per altre app Workspace, tra cui Docs, Drive e Slides. Gli utenti possono fare clic sull'icona "Ask Gemini" nella parte superiore della pagina per aprire Gemini nel pannello laterale di Google Chat.

Finora, gli utenti di Google Chat con il componente aggiuntivo Gemini potevano usare l’AI per generare riepiloghi delle conversazioni nella vista home. Come affermato dall'azienda in un post sul blog: "Gemini nel pannello laterale di Chat ti consente di collaborare meglio con il tuo team aiutandoti a recuperare rapidamente le conversazioni perse, acquisire elementi di azione o cercare dettagli chiave che è facile perdere in uno spazio in rapida evoluzione". Gli utenti possono usare l'opzione "Catch me up" nel pannello laterale per riassumere la conversazione e risparmiare agli utenti lo sforzo di leggere tutto. Inoltre, è anche possibile generare un elenco di elementi di azione da quello spazio o conversazione e porre domande specifiche.

Google Chat: AI non riassumerà l’intera cronologia delle conversazioni

Ad esempio, gli utenti possono dare spunti come: "Ci sono elementi di azione per me in questa conversazione?" o "Qual è la decisione sul progetto discussa in questa conversazione?" oppure "Quali sono i punti chiave di questa conversazione?". L'azienda fa notare che il chatbot AI generativo può analizzare e riassumere i messaggi nella conversazione che l’utente sta attualmente visualizzando. Tuttavia, Gemini non riassumerà o analizzerà il contesto nell'intera cronologia delle conversazioni di Chat, nei file di Drive o nella posta in arrivo di Gmail. La nuova funzionalità ha iniziato a essere implementata per i domini a rilascio rapido. Ciò significa che saranno necessarie circa due settimane completare il roll-out. Il lancio completo inizierà il 18 novembre e la funzionalità sarà disponibile per Google Workspace con un componente aggiuntivo Gemini Business ed Enterprise e un componente aggiuntivo Gemini Education ed Education Premium.